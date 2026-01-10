緩解抗癌副作用 提振食欲補充體力

許多癌症病友，在化療、放療過程，會產生嚴重副作用，甚至因此放棄治療。台南50歲「莫先生」口腔癌三期，治療期間就出現、味覺幾乎消失的副作用，讓體重減少18公斤，醫師透過中西醫結合，讓他漸漸找回味覺，體重也慢慢回升、有力氣繼續抗癌之路。

50歲莫先生確診口腔癌第3期，晴天霹靂，進出醫院長達3個月，8次化放療身心俱疲，最無助的是味覺不見了，體重還掉了18公斤。奇美醫院中醫部醫師 許晉嘉：「他的化放療整個結束，第3個月的時候，他的舌頭還是腫脹的 還是麻的，味覺還是一樣 幾乎都沒有，第1個是理氣類的中藥，第2個是化瘀類的藥，第3個是補氣血類的藥，其實小柴胡湯跟聖愈湯，在這個病人身上看到最明顯的見證。」

沒食欲，體力怎麼恢復，百日抗癌之路，中西醫聯手緩解副作用。奇美醫院中醫部醫師 許晉嘉：「局部有一些，放化療引起的一些受損，以中醫裡面來講的話，會認為跟一些氣滯血瘀，相對起來是比較有關係的，電療(放療)化療的病人，多多少少都有一些局部的瘀塞，所以我們大概都會，加血府逐瘀湯在裡面，把他的循環打通。」

過去菸、酒、檳榔樣樣來，現在莫先生徹底戒掉，悔不當初。奇美醫院癌症中心副組長 李碧芬：「剛開始的時候就是外觀的一個改變，加上他是一個50歲中壯年，也是家庭的支柱，心理衝擊會比較大，進食的狀況不理想之外，他的體力也會不好，頭頸癌跟乳癌的病人，轉介中醫這部分，都協助他們滿多的。」

口腔癌好發於40-70歲男性，一旦口腔潰瘍久不癒合、出現紅白斑，可要當心。

