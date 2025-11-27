緩解更年期不適得吃藥？ 荷爾蒙治療時機解析

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署

更年期是每位女性必經的人生階段，隨著卵巢功能逐漸衰退，荷爾蒙分泌減少，可能出現熱潮紅、盜汗、失眠、情緒不穩、陰道乾澀，並增加骨質疏鬆與心血管疾病的風險。當不適影響日常生活時，女性常尋求醫療協助。食品藥物管理署特別邀請台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈醫師，介紹臨床上常見的治療方式。

常見治療方式

包括口服藥、貼片、凝膠以及陰道栓劑或乳膏。

口服藥：需經肝臟代謝，若患者仍有子宮，必須合併使用黃體素，以降低子宮內膜癌風險。

貼片與凝膠：透過皮膚吸收，劑量較低，能減輕肝臟負擔，適合肝功能異常或膽結石的女性。

陰道栓劑或乳膏：主要針對局部乾澀與性交疼痛，屬於局部治療，劑量小、副作用也最少。

至於最合適的治療方式，仍需依症狀與個人健康狀況，由醫師專業評估後決定。

適合接受荷爾蒙療法的族群

黃建霈醫師指出，適合接受荷爾蒙療法的女性主要有兩類：分別為更年期症狀嚴重到影響生活品質者；另一類則是年紀較輕，在３0、40歲便提前進入更年期的女性，為了預防骨質疏鬆與心血管疾病，也可考慮補充。





而用藥時，也應遵循「三大原則」：年紀愈輕愈好（建議 60 歲前開始）、時間愈短愈好、劑量愈少愈好。此外，必須具備明確治療需求，並排除乳癌、靜脈血栓、肺栓塞、中風、不明原因陰道出血、嚴重肝病等禁忌症。治療過程中，還需定期進行乳房攝影及肝功能、心電圖與骨密度檢查，以確保治療效益大於風險。





大部分患者在治療 1 至 2 週後，就能感受到症狀改善，持續3至6個月效果更為明顯。常見副作用包含乳房脹痛、頭痛與噁心，多屬輕微反應，必要時可透過調整劑量或更換劑型來改善。





