緩解病人出院後「照顧空窗期」！健保署推「復健中繼站」４族群適用

很多病患（如中風或骨折）在醫院治療告一段落後，雖然可以出院，但體力、功能還沒完全恢復，家裡環境也還沒準備好，這時候該怎麼辦？為了幫大家接住這個「空窗期」，健保署將在 2026 年（民國 115 年）第 1 季 推動 「復健病房試辦計畫」，讓患者在回家前，有一個專門的「中繼站」可以練習過生活。

「復健病房試辦計畫」是什麼？

現行針對出院後返家，是用急性後期照護（PAC）來強化復健以銜接長照。健保署醫務管理組長劉林義說明，有些個案仍有復健潛能，但 PAC 之後可能比較無法順利銜接長照，或者因為在偏鄉，沒人帶個案前往復健。

【這項計畫的三大亮點】

1.「住院復健時間變長了」

以前的復健計畫（PAC）時間比較短，新計畫幫大家爭取更多時間：

．腦中風、神經受傷： 最長可以住院復健 半年（180 天）。

．高齡衰弱、骨折： 最長可以住院復健 2 個月（60 天）。

2. 病房就像「縮小版的家」

這不是一般的病房！試辦醫院會設置「居家模擬空間」：

．練習下床吃飯： 規定要到餐桌坐著吃，不能一直躺在病床上。

．適應居家環境： 模擬家裡的走道、客廳，讓病患在醫院就先練好回家的日常動作，減少回家後跌倒或受傷的機率。

3. 「偏鄉與長照接軌更順暢」

如果您住在偏鄉，或是出院後沒人能每天帶您去診所復健，這項計畫能讓您在醫院多留一段時間，直到訓練好功能、安排好家裡的長照資源後再回家。

我或家人符合資格嗎？

劉林義表示，本計畫預計首波在全台（北、中、南、東）各找一家重點醫院試辦，預估有 1200 人 受惠。

而且，參照現行健保急性後期整合照護計畫對象中利用率最高的 4 類，分別是腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡；其中腦中風、創傷性神經損傷接受復健住院時間最長可達 180 天，脆弱性骨折及衰弱高齡最長 60 天：

腦中風 患者。 創傷性神經損傷（如車禍或嚴重外傷）。 脆弱性骨折（如長輩髖關節骨折）。 衰弱高齡長輩。

什麼時候開始？

健保署表示，2026 年 1 月至 3 月間會開始受理醫院申請；屆時民眾可以洽詢各地的區域醫院或地區醫院的「出院準備小組」。

如果您想了解目前的復健補助，也可以先參考 健保署急性後期整合照護 (PAC) 專區。這項政策就像是給患者一個「回家前的練習場」，讓病患更有信心、更有體力地回到溫暖的家。

