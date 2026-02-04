緩解血庫血荒 佳里奇美醫院捐血活動共捐2萬5千cc





為解決冬天血庫血液存量偏低困境，佳里奇美醫院結合台南捐血中心及在地企業，4日上午9時至下午4時，舉辦熱情你和我捐血活動。經統計，有74人次捐血，捐250 CC有48人，捐500 CC有26人，共捐出100袋25000 CC鮮血。佳里奇美醫院院長田宇峯感謝挽袖捐血民眾的愛心，更感謝學甲區長張明寶、北門區長林建男帶頭捐血。

這場捐血活動獲得宏華社會福利慈善事業基金會、華興工業公司、振任企業公司及上冠品公司等在地企業，熱情響應提供捐血贈品。捐血250 CC可獲贈真空包裝米1包、罐頭1組、碗泡麵1組及衛生紙1串，捐血500 CC 再加碼贈品。田宇峯院長表示，因應農曆春節期間可能出現血荒困境，於是在年節前舉辦捐血活動，感謝熱心民眾和在地企業的愛心和熱心。

學甲區長張明寶說，日前看到捐血活動宣導海報，於是同邀北門區長林建男響應。這是他連續2年到佳里奇美醫院捐血，田宇峯院長到場關心，也感受到醫院推動公益的用心與溫度。捐血至下午4時餘止，有74人參與，共捐出100袋25000 CC鮮血，可挹注血庫庫存量，確保民眾生命安全。

