緩解血荒! 玉山銀行攜手六師公會發起愛心捐血

寒假加上寒流來襲，血庫拉警報，為了緩解全台血荒，玉山銀行連續第9年，與六師公會發起愛心捐血活動，野期許今年規模再擴大，在全台設置多達31個捐血據點，希望帶動更多民眾，一同做愛心。

一早體感溫度只有14度，玉山銀行志工打頭陣，挽起衣袖，捐出熱血，希望拋磚引玉，號召更多人一起捐血。

玉山銀行總經理林隆政：「舉辦這樣有意義捐血活動，讓民眾在9天的（春節）長假裡面，都可以健康平安的度過，那時間就從，1月27號禮拜二，到1月30號禮拜五，總共進行4天，希望這一次的捐血，可以突破過去往年的水準。」

長期與六師有良好互動關係的玉山銀行，合辦快樂捐血活動，邁入第九年，即便是最缺血的寒假，全體總動員，集結全台約25到30個捐血點，都能募集到4,500到5,900袋熱血，延續這股熱情，今年全台設置31個捐血點，要讓各地熱血民眾，就近響應。





台灣血液基金會公關處處長黎蕾：「我們是希望把，我們的庫存拉高到10天，可是目前的話，整體全國的量，只有在6.5天左右，所以其實各血型，都是缺的不足的，到年前過年除夕前一天，我們缺14萬袋的血，那也就是平均一天，我們希望有7000袋的入帳，所以在這個時候辦捐血，對我們來說就是雪中送炭。」

會計師公會全聯會理事長張威珍：「那我們今天來講就是說，把六師整個結合起來，然後再攜手玉山，最主要的目的是希望能夠，作為社會的一個榜樣，能夠一個開頭，然後讓大家願意，都來捐血這樣，今年來講我們當然也是，希望說能夠再破紀錄，能夠解決這個，血荒的這一段時間。」





六師理事長，與玉山銀行，同一陣線，善行不分領域，捐一袋血，救三人性命，助人之虞，也能促進血液循環，讓愛生生不息。









