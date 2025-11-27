緩解酸痛，不該只是表面功夫 用貼布同時補充這個維生素，讓酸痛恢復更快速

不論是久坐的上班族、買菜提重物的家庭主婦或是熬夜追劇的年輕人，肌肉酸痛在現代生活中十分常見。

酸痛貼布或凝膠通常是第一時間想到的解決方法，若能同時補充一種維生素，會更快消除肌肉中的疲勞，讓酸痛恢復。讓我們帶你認識這個對人體十分重要的維生素。

1. 為什麼會發生肌肉酸痛?

肌肉酸痛的發生多是由於不良的姿勢或是過度使用，肌肉疲勞不斷累積最後造成發炎而產生酸痛感，根本原因在於肌肉疲勞的累積。而疲勞的累積，有時也可能跟營養代謝有關連，當營養代謝不好，肌肉也較容易累積疲勞。

2. 肌肉疲勞只能靠酸痛貼布緩解嗎?

了解到酸痛發生的原因後，從消除肌肉疲勞下手，就能事半功倍。 酸痛貼布的功效在於將消炎藥貼於皮膚，滲透到下方的肌肉緩解發炎的部位、減緩疼痛感。除了外用的方法，還有一種由內而外消除肌肉疲勞、緩解酸痛的選擇，那就是補充B群，特別是維生素B1。

3. 維生素B1的功效是什麼?

維生素B1也被稱為硫胺素，是人體營養代謝過程中重要的輔酶。 日常透過飲食攝取營養之後，需要透過代謝作用才能轉換成能量供給身體使用，維生素B1在代謝的過程中扮演重要的輔酶角色，因此體內有充足的維生素B1才能讓肌肉細胞恢復能量、更好的消除肌肉疲勞，加速酸痛的緩解。

維生素B1已被證實能有效緩解能量代謝不足而導致的目、肩、腰等部位的酸痛不適。這些症狀常見於長期處於高壓狀態或工作過度勞累的人群中。

4. 外用+內服 恢復酸痛更快速

當有肌肉酸痛的症狀時，第一時間使用外用的貼布或是凝膠能夠短時間內舒緩痛感並局部消炎，這時候如果同時補充含有維生素B1的B群，就能提供細胞更多能量，更快的修復肌肉疲勞

使用酸痛貼布的同時，定期補充維生素B1，由內而外緩解酸痛，恢復酸痛更快速

5. 平時就補充B1，打好底子，給細胞正能量

日常就養成補充B1的習慣，不僅可以提振精神、緩解疲勞，也能幫助營養的代謝，讓身體保持好的狀態，當有酸痛發生時，肌肉細胞也有更好的營養與能量來恢復。

內容諮詢 書心健康管理診所 家醫科許書華醫師