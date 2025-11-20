緩解！荷蘭暫停接管安世半導體 惟中國聞泰仍未能掌權
荷蘭與中國之間圍繞著「安世半導體」與低階晶片供應斷鏈的爭議，在長達7個多星期的火熱對峙後，週三(11月19日)終於出現緩解。荷方宣告暫停對荷蘭安世的接管，再加上中方此前已經承諾將恢復安世中國封裝廠的晶片出口，讓已經傳出供料短缺的歐洲汽車零件廠，有望恢復生產，多家德國汽車大廠的停工危機也暫時獲得緩解。但由於荷蘭法庭對於安世股權交給第三方託管，並停止中國高管職務的裁定仍未解除，中國聞泰科技尚未恢復對安世的控制，也說明這場對歐洲企業帶來重大衝擊的安世危機，只是緩和，卻未完全解決。
德國福斯汽車員工：「人們當然害怕失去工作。」
德國福斯汽車員工：「我認為這對士氣造成了嚴重的負面影響。尤其是過去幾週大家一直努力工作，突然間情況變壞。」
德國車廠員工感到憂心忡忡的原因，來自於荷蘭與中國就「安世半導體」（Nexperia）的爭議遲遲無法獲得緩解，負面效應已經衝擊到德國汽車零件廠，眼看著就要蔓延到大型車廠。
德國安緯諮詢公司合夥人 馬丁蓋斯勒（Martin Geissler）：「以博世(Bosch)和ZF集團為例，這兩家最重要的(汽車零件)供應商，已經開始放緩其主要工廠的生產。不出幾天，這種情況也將影響福斯汽車和其他德國汽車工廠。」
為了避免情況惡化到難以收拾，荷蘭當局周三(11月19日)發表聲明，強調在與歐洲及國際夥伴協商，同時與北京當局開展「建設性會議」後，決定暫停執行根據《貨物可用性法案(Goods Availability Act)》所開展的安世半導體接管措施。
這代表安世半導體與其下屬子公司等全球30個主體，可以對公司的資產、智慧財產權、業務以及人員進行調整，不再處於「凍結」狀態。
荷蘭經濟部長 卡雷曼斯（Vincent Karremans）：「我決定暫停接管命令。我說過，這不是對中國當局的示好，因為他們已經採取措施，確保安世半導體晶片再次運送至歐洲。這是為了尋求長期解決方案，與中方進行溝通是很重要的，這正是我們採取這一步驟的原因。」
荷蘭當局強調，整體爭議還未能永久解決，因此當前僅暫停接管，而不是撤回接管決定。這是為了促進荷中雙方能夠繼續磋商談判，以便建立長期解決方案。
荷蘭經濟部長 卡雷曼斯vs.記者：「(您顯然還沒有信心這種情況會永久保持下去。為什麼？)我們會進一步討論這一點。目前短期內，重要的是這些晶片能再次運送過來。再說一次，中國方面確實承諾確保這一點。我們對此感到高興，也有信心會有進一步的措施。我們本週在中國與北京當局進行了正式會談，但最終，我們仍需努力尋求長期解決方案，這還在討論中，尚未達到這個目標。」
至於荷蘭的安世半導體，目前99%的股權仍受第三方託管，母公司也就是中國的聞泰科技，仍無法掌控企業運營，聞泰科技創辦人在安世的管理職務，也依舊未能恢復。因此中國商務部周三深夜發聲明，在歡迎荷方暫停接管的同時，也呼籲荷方繼續與中方合作來解決根源問題。
回顧整起爭議的導火線，最早是9月29日美方發表新規定，對所有列入「實體清單」，也就是出口管制黑名單的企業，持股達50%以上的子公司將同受限制。由於中國聞泰科技去年已遭美方列入實體清單，而且還握有荷蘭安世半導體100%的股權，在美方新規下，安世半導體的營運恐將受限。
隔天(9月30日)，荷蘭當局以安世半導體執行長，也就是母公司中國聞泰科技創辦人，意圖把安世所有業務轉移至中國，在國安考量下宣告接管安世。
安世半導體也在10月1日立即向荷蘭企業法庭提交緊急請求，法庭裁定暫停聞泰科技創辦人在安世的職務，並把聞泰持有的安世半導體股權交給獨立第三方管理。
為了反制，北京當局從10月4日起，宣告暫停安世半導體晶片出口。這讓原本只在聞泰和安世兩家公司延燒的爭議，擴大成中國與荷蘭的國與國糾紛。
直到10月30日的釜山川習會之後，美方宣告暫停「50%持股子公司同受限制」的新規定，中方也承諾將恢復安世半導體出口後，中荷雙方才終於坐下來談，週三(11月19)荷方宣告暫停接管安世後，讓兩國爭議看到和緩的曙光。
央視記者：「中國願意提供穩定的晶片安排，荷蘭此次暫停措施，被視為承認這一現實，也承認歐洲在晶片生態中，離不開中國這一關鍵製造和研發力量。」
中國媒體紛紛把荷蘭的暫停接管，形容成髮夾彎一般的屈服與認輸。但對於荷蘭當局來說，目前只是把政府接管的力量暫時收回，但安世半導體企業本身，仍將堅持自身所擁有的智財權與競爭力，因此荷蘭安世與中國聞泰之間的企業爭端，仍需要企業自行處理。
荷蘭經濟部長 卡雷曼斯：「我對企業的最終決定沒有影響。因此這方面是一個獨立的商業程序的決定。但是，確實重要的是，公司本身不再展現導致生產能力遷移的行為。」
荷蘭當局也暗示，整體爭議最終能否獲得長期解決方案，最關鍵的還是北京當局是否能夠確保安世半導體在中國的封裝廠能持續順利地向歐洲出口晶片，也就是中方停止用「晶片供應鏈」作為脅迫工具，荷方也才有可能正式撤回接管，讓歐洲的低階晶片供應回到市場正常狀態。
