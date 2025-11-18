緩頰高市言論日本派官員溝通 中官方稱「不滿會談結果」

在服務人員的引導下，日本亞洲大洋洲局局長金井正彰快步離開入住的飯店，準備前往中國外交部，與中國亞洲司司長劉勁松舉行會談。日本首相高市早苗日前的「台灣有事」論述，引發中國強烈不滿，要求高市早苗必須撤回言論，還要求民眾最近不要前往日本旅遊，但中國民眾反應兩極。

中國餐飲業人員孫剛表示，「現在這種時候 ，既然國家都說了盡量少去的話，那最好還是少去日本。」

赴日旅遊中國民眾說，「我是抱著學習和體驗的心態來到日本，國家這方面的問題，交給聰明的人去解決。」

對此，已經有中國的旅行社停辦旅日的團旅與個人旅行行程，讓日本許多旅行社連日來接到不少中國遊客取消行程的通知，損失不小。

另外，中國還在15日宣布，要在17日到19日3天，會在黃海中部部分海域進行實彈射擊；還表態在22日、23日舉行的G20峰會，中國總理李強將不會與高市早苗進行會談，讓中日緊張局勢持續升溫。

為了緩解局勢，日本外務省特別指派金井正彰，到北京進行外交協商，希望說明日本對台海關係的態度，並沒有改變立場。

日本官房長官木原稔指出，「我國政府對於台灣的立場，依照日本在1972年簽訂的日中聯合聲明裡表明的，並未改變。」

但金井正彰與劉勁松在會談後，一起走出中國外交部大樓，2人表情依舊很嚴肅的持續交談。中國亞洲司長劉勁松透露，對於會談結果很不滿意，整個會談的氣氛也很嚴肅。

對此，日本也憂心在中國的日籍人士安全，文部科學省已經在18日，向在中國的日本學生和學校發布通知，要求採取全面的安全措施，並注意人身安全。