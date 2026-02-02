「緬北四大家族」之首白家4人伏法 手握2000兵、設41電詐園區

緬甸政府1月30日將詐騙集團犯嫌移交給中國公安押解回國，圖為「緬北四大家族」中的白家首腦白所成。翻攝央視



中國央視今天（2/1）報導，廣東省深圳市中級人民法院依法對「白家犯罪集團」成員白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益4人執行死刑。白家在「緬北四大家族」中勢力最大，涉賭涉詐等資金超過290億人民幣（約1318億元台幣），致6名中國公民死亡，曾手握41個電詐園區、直接掌握2000名武裝人員。

中國央視報導，廣東省深圳市中級人民法院2025年11月3日，依故意殺人、故意傷害、詐騙、販毒製毒、綁架、開設賭場等罪，判處「白家集團」白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5人死刑，其中白所成病死、其他人上訴。

廣東省高級人民法院2025年12月駁回上訴，維持原判，報請最高人民法院核準。最高人民法院指白家集團夥同金主實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索等犯罪，涉賭涉詐等資金超過290億人民幣（約1318億元台幣），造成中國公民6死多傷。此外白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

最高人民法院指其犯罪性質惡劣，情節與後果嚴重，社會危害大，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。深圳市中級人民法院依法對4人執行死刑。

四大家族之首

中國澎湃新聞等報導，白家家主白所成1949年出生於緬甸果敢，曾擔任緬甸撣邦果敢自治區主席，在任期間大量委任家族成員以及門生舊部，把持當地重要部門，憑藉在政界、軍警界關係，白家在「緬北四大家族」中成為勢力最大犯罪集團。

深圳公安局「緬北果敢白家犯罪集團專案」成員李娟娟去年受訪表示：「白家以其在緬北的軍政影響力，通過武裝管控吸納招募金主，一方提供武裝護詐、提供場所，一方提供人力、技術。同時雙方還合股，形成依附共生關係，通過武力或暴力摧殘，對電詐底層人員進行精神控制、經濟壓榨。」

李娟娟說當地「根本就不存在什麽一人之下，他（白所成）一直就是萬人之上。而且他說一不二，不管在白家內部，還是在整個果敢地區，即使退位（2016年）以後，他仍然是一言九鼎。」

2016年卸任時，白所成已經安排好延續擴大家族勢力大計，安排長子白應能、次子白應蒼擔任果敢自治區重要職務，並掌握了警察營、民兵隊等武裝力量。卸任多年後，白所成仍握有「一句話決定他人生死」的生殺大權。

政府部門也請示白家

一名白家集團成員說2022年，白所成曾命他：「這個人，你安排一下，拿出去殺掉丟了得了。」

已伏法的白應蒼曾說：「在果敢，（白家）綜合實力絕對是排第一的。不管說劉家多有錢、魏家多有權，大家都不認，都認我們白家。我們白家當時在政、軍兩界都是最大的。包括很多（政府）部門，要請示也只會請示我們白家。」

白家2018年插足電詐事業，算是起步較晚，但是結合政界和軍警界實力，短短幾年，白家迅速建立並發展起百勝、蒼勝、騰龍、鑫百利等41個電詐園區。

根據警方，白家直接掌握武裝力量約2000人，其中白應蒼任民兵大隊長並直接掌控的民兵超過1500人。這批武裝力量，成為白家的底氣及「武裝護罪」利器。

完整懲戒系統

白家控制電詐園區有一套完整的「懲戒體系」，可分為暴力控制、經濟壓榨、心理摧殘幾類，且有分級制度，底層電詐人員的懲戒多為體罰打罵，轉賣交易；中層技術骨幹等有關鐵籠、關小黑屋，斷水斷糧等；至於管理層就算自己不犯錯，若業績不達標也要擔責，遭受身體和精神折磨。

一名曾被關進小黑屋的廖姓男子曾現身說法：「小黑屋裡7、8個人一起打，拿棍子、管子、鞭子都有，4根手指的指甲都給拔了，拿鉗子拔，後面就拿菜刀剁了我2根手指。」

路費不斷上漲

白家同時強迫遭騙來的女子在園區內賣淫，打造「內部經濟循環」，最初她們被迫做滿1年，或上交3萬至8萬人民幣（約14萬到36萬元台幣）不等的「路費」才能離開。

但事情沒這樣簡單，因為這1年間她們面對隨時遭罰款、「路費」漲價等嚴苛條件，她們沒錢、沒證件、遭持槍人員全天候看守，說好的1年往往演變成無限期煉獄。

2024年1月30日緬甸警方將10名重大犯罪嫌疑人移交中國，包括74歲的白所成和次子白應蒼，白所成去年11月11日，病死於深圳第二看守所；央視今天（2/2）報導白應蒼已被執行死刑，他過去受訪曾說：「如果我能回到過去，讓我再選擇的話，我會選擇過一個普通人的生活。」

