「緬北四大家族」之首白家4人伏法 手握2000兵、設41電詐園區
中國央視今天（2/1）報導，廣東省深圳市中級人民法院依法對「白家犯罪集團」成員白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益4人執行死刑。白家在「緬北四大家族」中勢力最大，涉賭涉詐等資金超過290億人民幣（約1318億元台幣），致6名中國公民死亡，曾手握41個電詐園區、直接掌握2000名武裝人員。
中國央視報導，廣東省深圳市中級人民法院2025年11月3日，依故意殺人、故意傷害、詐騙、販毒製毒、綁架、開設賭場等罪，判處「白家集團」白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5人死刑，其中白所成病死、其他人上訴。
廣東省高級人民法院2025年12月駁回上訴，維持原判，報請最高人民法院核準。最高人民法院指白家集團夥同金主實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索等犯罪，涉賭涉詐等資金超過290億人民幣（約1318億元台幣），造成中國公民6死多傷。此外白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。
最高人民法院指其犯罪性質惡劣，情節與後果嚴重，社會危害大，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。深圳市中級人民法院依法對4人執行死刑。
四大家族之首
中國澎湃新聞等報導，白家家主白所成1949年出生於緬甸果敢，曾擔任緬甸撣邦果敢自治區主席，在任期間大量委任家族成員以及門生舊部，把持當地重要部門，憑藉在政界、軍警界關係，白家在「緬北四大家族」中成為勢力最大犯罪集團。
深圳公安局「緬北果敢白家犯罪集團專案」成員李娟娟去年受訪表示：「白家以其在緬北的軍政影響力，通過武裝管控吸納招募金主，一方提供武裝護詐、提供場所，一方提供人力、技術。同時雙方還合股，形成依附共生關係，通過武力或暴力摧殘，對電詐底層人員進行精神控制、經濟壓榨。」
李娟娟說當地「根本就不存在什麽一人之下，他（白所成）一直就是萬人之上。而且他說一不二，不管在白家內部，還是在整個果敢地區，即使退位（2016年）以後，他仍然是一言九鼎。」
2016年卸任時，白所成已經安排好延續擴大家族勢力大計，安排長子白應能、次子白應蒼擔任果敢自治區重要職務，並掌握了警察營、民兵隊等武裝力量。卸任多年後，白所成仍握有「一句話決定他人生死」的生殺大權。
政府部門也請示白家
一名白家集團成員說2022年，白所成曾命他：「這個人，你安排一下，拿出去殺掉丟了得了。」
已伏法的白應蒼曾說：「在果敢，（白家）綜合實力絕對是排第一的。不管說劉家多有錢、魏家多有權，大家都不認，都認我們白家。我們白家當時在政、軍兩界都是最大的。包括很多（政府）部門，要請示也只會請示我們白家。」
白家2018年插足電詐事業，算是起步較晚，但是結合政界和軍警界實力，短短幾年，白家迅速建立並發展起百勝、蒼勝、騰龍、鑫百利等41個電詐園區。
根據警方，白家直接掌握武裝力量約2000人，其中白應蒼任民兵大隊長並直接掌控的民兵超過1500人。這批武裝力量，成為白家的底氣及「武裝護罪」利器。
完整懲戒系統
白家控制電詐園區有一套完整的「懲戒體系」，可分為暴力控制、經濟壓榨、心理摧殘幾類，且有分級制度，底層電詐人員的懲戒多為體罰打罵，轉賣交易；中層技術骨幹等有關鐵籠、關小黑屋，斷水斷糧等；至於管理層就算自己不犯錯，若業績不達標也要擔責，遭受身體和精神折磨。
一名曾被關進小黑屋的廖姓男子曾現身說法：「小黑屋裡7、8個人一起打，拿棍子、管子、鞭子都有，4根手指的指甲都給拔了，拿鉗子拔，後面就拿菜刀剁了我2根手指。」
路費不斷上漲
白家同時強迫遭騙來的女子在園區內賣淫，打造「內部經濟循環」，最初她們被迫做滿1年，或上交3萬至8萬人民幣（約14萬到36萬元台幣）不等的「路費」才能離開。
但事情沒這樣簡單，因為這1年間她們面對隨時遭罰款、「路費」漲價等嚴苛條件，她們沒錢、沒證件、遭持槍人員全天候看守，說好的1年往往演變成無限期煉獄。
2024年1月30日緬甸警方將10名重大犯罪嫌疑人移交中國，包括74歲的白所成和次子白應蒼，白所成去年11月11日，病死於深圳第二看守所；央視今天（2/2）報導白應蒼已被執行死刑，他過去受訪曾說：「如果我能回到過去，讓我再選擇的話，我會選擇過一個普通人的生活。」
更多太報報導
瘋狂追殺逃亡者血滿地！緬北「明家集團」11人中國伏法 團滅始末曝
中國「明家犯罪集團」11人被處死 叱吒緬北涉詐450億、背14條人命
東京民宿教住客「區公所來查是詐騙」 2中國人違法遭函送 創日本首例
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導惱羞成怒，竟然掏出西瓜刀恐嚇！新北市三重區徐匯中學一帶，昨天（週日）晚上11點多，一名男子騎車右轉時，忘了打方向燈，後方騎士險些撞上，按喇叭提醒，沒想到這一名男子惱羞成怒，趁員警到場前，衝回家拿西瓜刀，回到現場要跟駕駛理論！目擊民眾，看到他拿著西瓜刀追人，嚇了一大跳！深夜大馬路上，一名穿著雨衣的男子，手持超長西瓜刀，一邊揮舞，一邊向對方叫囂！過沒多久，他更朝後方跑了過去！男子東張西望繼續找人！監視器捕捉到，他在找的，就是這對情侶！情侶檔嚇壞，在馬路上死命狂奔！警方獲報趕到現場。員警vs.失控男子：「你先站旁邊站旁邊，怎樣不是很兇，過來啊，剛剛不是很兇。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）持西瓜刀的男子，見到員警到場，還是相當囂張！大吵大鬧，還持續對在一旁的情侶檔叫囂！民視記者馬聖傑：「持刀的男子，就是因為在這個路口，右轉的時候沒打方向燈，他不滿被後方騎士叭了一聲，因此他心生不滿，直接衝回家拿西瓜刀出來。」遭追女子：「他騎車要右轉，然後完全沒有打方向燈，差點撞到我男朋友，男朋友就按他喇叭他就自摔，等警察的過程他又突然消失，看到他手上拿一支，大概有60公分的大刀，然後我們兩個一看到直接往後逃。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）糾紛發生在新北市三重區，徐匯中學附近，週日晚上11點多，畫面中拍到，這喇叭聲一按，讓32歲的龔姓男子，嚇到自摔犁田！他心生不滿，跑回家拿了西瓜刀、鐵棍，回到現場要釘孤支。遭追女子：「整個很莫名其妙，上一個路口，就已經有發現他怪怪的，就是突然暴衝，然後騎得很可怕。」被喇叭聲嚇到自摔，惱羞成怒掏西瓜刀，這下場就是被依恐嚇罪法辦。原文出處：違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人 更多民視新聞報導她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲快訊／台南男陳屍住處「胸口明顯槍傷」 警急追查柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議
31歲母餵藥害死2子檢警相驗 男友、前夫都到場｜#鏡新聞
台中市西區，今天(1/31)發生一起家庭悲劇，31歲的女子被懷疑餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩人死亡，女子在下毒手前曾經打電話向好友說與男友鬧分手，自己要帶走兩個小孩，情緒不穩定，而她被逮捕後非常不配合警方，情緒也很激動，然而她的8歲大兒子平時是由她和前夫輪流照顧，只是因為放寒假，最近才和她同住，沒想到卻被毒死。
三重行車糾紛！ 「被叭自摔」暴走 男持利器追情侶
新北市 / 綜合報導 新北市三重區昨(1)日深夜發生一起行車糾紛，龔姓男子騎在車道中間，到了路口想要右轉卻沒打方向燈，被許姓騎士按喇叭提醒後 剎 車不及自摔，沒想到男子一氣之下跑回家拿出利器跟鐵棍，並當街追趕許姓騎士與他的女朋友，甚至還動手砸車，嚇的周圍路人趕緊報警處理。警方獲報到場也立即將人帶返所，並在詢後依違反社維法及恐嚇罪，將人移送法辦。男子身穿雨衣手持利器，不斷指手畫腳向遠處叫囂，目擊民眾說：「趕快，趕快報警。」民眾見到長長一把利器，被男子拿在手中揮舞，嚇壞了趕緊報警，但員警到場後，男子仍不善罷甘休。龔姓男子VS.許姓騎士VS.員警說：「怎樣，不是很兇，對啊，幹什麼東西啊。」朝著許姓男子步步進逼，還不忘出口挑釁，全因為這件事。當事騎士女友說：「行車糾紛吧，但我們機車都沒有碰到，反正就是他騎車然後要右轉，完全沒有打方向燈，然後就差點撞到我男朋友。晚上11點左右有行車糾紛但沒碰撞到，他沒打方向燈差點擦撞我男友自摔」記者羅立安說：「事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子當時在路口摔車之後，心生不滿，馬上衝回家，拿了利器跟鐵棍出來要與許姓男子理論。」事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子在路口摔車後心生不滿，跑回家拿了利器跟鐵棍出來，要與許姓男子理論，行經路口時，騎在車道中間的龔姓男子，沒有打方向燈就突然右轉，讓許姓男子被嚇了一跳按了一聲喇叭示警，沒想到龔姓男子因此打滑摔車。當事騎士女友說：「他起來之後，他就很生氣他就一直對我們叫囂，罵三字經，什麼都有，超可怕，我們就很害怕直接往後跑。他那個還把我機車就推倒，推到馬路中間，然後拿酒瓶砸我機車。」龔姓男子VS.許姓男子VS.員警說：「怎樣，不是很兇(小聲一點啦)。」情緒激動還不斷提高音量，雙方隔空互嗆你一句我一句，像是把大批員警當成空氣。 三重分局慈福所所長俞明廷說：「犯嫌於變換車道時，遭後方機車騎士按鳴喇叭後不慎自摔，雙方遂發生口角糾紛。」據了解龔姓男子有傷害等等前科，警方當下也立即將他逮捕返所，詢後將依違反社維法，及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。 原始連結
不是普通盆栽! 寵物骨灰樹葬盆栽被偷 警調監視器逮嫌
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導高雄有民眾放在大樓外牆下的盆栽，遭一名陌生人騎腳踏車順手牽羊，民眾焦急po網尋人，因為這盆盆栽不是普通的盆栽，而是寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽。警方調閱周遭監視器，很快就找到竊嫌，是一名八十歲的老先生，順利將盆栽物歸原主。寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽，竟遭人順手，飼主po網急尋人。（圖／飼主提供）穿著橘色外套的長輩，騎著腳踏車來到一棟大樓底下，在金爐旁邊停了下來，他把腳踏車停好，然後彎下腰拿走放在牆角的一盆盆栽，放在車頭前的籃子裏，然後慢慢的調頭，用牽的把車牽走。被偷的盆栽就是這盆左手香，它可不是普通盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰。遭竊飼主：「因為捨不得啊牠陪伴我們16年了，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式，10月中左右放到現在大概3個多月。」失竊地點位在高雄岡山，是一處國宅，失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏，因為這個角落能曬得到太陽，才會放在這裏，每天都會來替它澆水，沒想到會被人偷走，兩個孩子都很傷心。警方得主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁。（圖／民視新聞）飼主孩子：「我很難過哥哥被偷走，陪我5年了我希望可以找到哥哥。」遭竊飼主：「監視器調出來是感覺，是一個長輩的背影，他很順手就整盆就抱走了，可能已經有觀察過了。」警方得知後，主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁，不到一天的時間就順利找到盆栽，還給失主。壽天派出所副所長謝欣潔：「老翁稱誤以為是無主物，員警隨後順利起獲盆栽並發還原主。」小小盆栽可能不值什麼錢，卻極具紀念價值，無可取代。老翁路邊順手牽羊，雖然是微罪，警方仍依竊盜罪嫌送辦。原文出處：不是普通盆栽！ 寶貝寵物骨灰樹葬「被偷走」 警調監視器找回 更多民視新聞報導台中梧棲爆虐狗！拿鐵條狂K 動保處：安置黑狗、飼主列入禁止飼養動物黑名單米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人上陣「打臉1句」網挺翻為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝
騎電動自行車"逆向撞人"! 騎士竟毆打老翁 波及勸架民眾
南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導高雄一名男子騎電動自行車，逆向還撞到行人，雙方也因此發生口角，而誇張的是，撞人的騎士竟然直接動手毆打被撞的70歲老先生，老先生的妻子勸架也遭波及，一名見義勇為的大學生路過看不下去上前幫忙，卻遭對方持安全帽攻擊受傷，警方到場後依傷害罪現行犯將人當場逮捕。男子將動手騎士壓制在地，等警方到場。（圖／翻攝畫面）遭打民眾：「啊。」一名頭戴安全帽的灰衣男子，雙手不斷朝著老先生揮拳，老先生妻子在一旁，用手試圖保護丈夫，卻也慘遭打傷，只見老先生滿臉是血，經過的大學生趕緊上前幫忙。聲源：目擊民眾vs.遭打民眾：「救人喔你先不要過去不要過去。」不顧自己可能的危險，朝著動手的騎士走過去，不過卻慘遭對方持安全帽攻擊，嚇壞目擊民眾。目擊民眾：「這邊沒有地址啦欸欸。」騎士動手毆打老夫婦，見義勇為大學生上前勸架。（圖／翻攝畫面）還好大學生手腳俐落，直接將動手男子壓制在地。高市警楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛：「獲報在楠梓區惠民捷道，有民眾發生口角立即派員到場。」事發就在高雄楠梓區，55歲的馬男當時騎電動自行車不但在人行道逆向，還碰撞70歲林姓男行人，雙方發生口角，接著馬男就動手傷人。民眾：「有時候會有就是逆向的，這條路是人行的那邊有寫，有的人有違規。」當事人簡同學：「老先生整個臉都是血很慘，我就覺得去幫他擋一下，他們的呼救聲就是太大了，我就覺得再不上去，我會覺得有點對不起自己。」見義勇為的大學生平時有在打排球跟健身，快速將嫌犯壓制在地，沒有釀成更大傷害，只是自己也因此受了傷，脫下口罩，臉部傷痕累累，手還包著紗布，膝蓋也受傷。簡同學女友：「擔心因為不知道對方身上會有什麼武器之類的，我有跟他說不要過去，但他好像沒有聽到。」當事人簡同學：「我也很抱歉沒有保護好自己就上去幫忙，要先保護好自己。」其實這名男子在去年也曾持磚頭，與民眾發生口角，警方也提醒大家，若目擊衝突要立即報警，並保護好自己的安全，而動手的男子也被依傷害罪現行犯逮捕，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。原文出處：騎電動自行車「逆向撞人」！ 騎士竟出手毆打７旬老先生 更多民視新聞報導國泰航空「高雄飛香港」班機發動機漏油 緊急折返降落好貴的早餐! 婦開車撞斷消防栓 賠償費近１０萬元酒駕連環撞! 保時捷轉彎擦撞轎車 彈飛逆向撞上小貨車
永和餐廳掛羊頭賣狗肉 餐廳掩護賭場警破門逮23人
社會中心／李豫翰、郭文海 新北報導又是掛羊頭、賣狗肉！有民眾在新北市永和地區，假藉要開餐廳，實際上卻是成立「德州撲克」的賭場，進行非法賭博，主嫌還聘請穿著清涼的女荷官，來吸引賭客，警方破門抓人，當場帶回林姓負責人、荷官和賭客共23人，主嫌在去年兩度被抓，依舊拉著女友當荷官，重操舊業，下場一樣被逮。大批警力衝進屋內，以迅雷不及掩耳的速度，要抓賭博。警方要求現場人員別動，一一釐清身分，清查桌上的籌碼，甚至已經亮出搜索票，卻有人頻頻不配合，逼得警方得扯開嗓子，才能鎮住場面。永和餐廳掛羊頭賣狗肉 餐廳掩護賭場警破門逮23人（圖／警方提供）賭桌上各種顏色的籌碼，還有滿滿鈔票。現場位在新北市永和中正路上，34歲林姓主嫌，去年12月開始，租下三角窗黃金店面，表面上是經營餐廳，實際上卻是經營賭場，更在臉書大膽攬客。每月初估獲利百萬，現場扣查賭資12萬5千元，還有4萬多元抽頭金，主嫌頭低低被移送，他以前當房仲就愛賭，最後乾脆自己當老闆，後方的短褲女子，露出白皙長腿，他是林姓主嫌女友，身兼發牌荷官，身材姣好也是攬客大賣點，兩人早在去年4月及6月，在中永和一帶，開賭場被逮，當時就連藝人韓亞諾都曾上門。永和餐廳掛羊頭賣狗肉 餐廳掩護賭場警破門逮23人（圖／警方提供）林姓主嫌情侶檔，還有賭客，跟工作人員共23人，通通被涉嫌違反刑法賭博罪移送，新年倒數，警方動起來查緝非法賭場。原文出處：永和餐廳掛羊頭賣狗肉 餐廳掩護賭場警破門逮23人 更多民視新聞報導高雄老夫婦遭機車騎士無端痛毆 青年熱血阻止「雙方扭打在地」台中梧棲爆虐狗！拿鐵條狂K 動保處：安置黑狗、飼主列入禁止飼養動物黑名單最新／墜30米深谷！小貨車「側翻」變形 駕駛口鼻出血、意識不清躺檳榔園
台中男突衝車道擋車 與駕駛當街扭打！雙雙進派出所
【記者鮮明／台中報導】台中市潭子區潭興路三段昨（1月31日）發生1起行車糾紛，1名王姓男子突然從騎樓衝到馬路上，與開車的林姓男子發生衝突，2人當街扭打成一團。警方到場將2人帶回派出所，雙方暫不提告，依社會秩序維護法裁處。
提拉米蘇又遭冒名詐騙！ 學生下單遭詐5萬
地方中心／黃兆康 新竹報導去年才爆出提拉米蘇詐騙，如今又出現同樣的手法！有一名女子在網路上看到「89元提拉米蘇」促銷貼文，加入LINE下單，詐騙集團先提供交易連結，再以「交易失敗」為由，要求她聯繫客服，接著由假客服告知女子，帳戶遭到凍結，要依指示操作才能解除，沒想到女子照做後，直接損失5萬元。想到自己的學費被騙光光，真的欲哭無淚，被騙的女子是一名緬甸華僑，日前在網路上看到「89元提拉米蘇」貼文，看到這麼便宜，立刻下單，沒想到卻是一場騙局。提拉米蘇又遭冒名詐騙（圖／Threads 5_abbying）因為提拉米蘇是知名店家，有實體門市，女子降低戒心加入LINE下單，詐騙集團提供交易連結後，再以「交易失敗」、「需實名認證」為由，請她聯繫客服處理，接著詐騙集團假冒「賣貨便客服」與「銀行客服」，聲稱帳戶遭到凍結，指示女子操作，沒想到照做後，5萬元被騙光。埔頂所副所長曾國青表示，造成財物損失，警方已依規受理，並通報刑事警察局將該帳號下架。提拉米蘇又遭冒名詐騙（圖／民視新聞）但這已經不是第一次發生，去年11月，在台北市文山區，同樣是外地來求學的一名馬來西亞謝同學，點入提拉米蘇網購連結，原價300元的提拉米蘇，只要88元，而且還買一送一，但就在謝同學匯款後，連結卻突然失效，才驚覺遇到詐騙集團，不過店家這幾個月，已經陸續接到好幾通民眾打來確認的電話，也特別在網路上PO文提醒民眾千萬要小心，小心免錢的最貴、便宜的有詐。原文出處：提拉米蘇又遭冒名詐騙！ 學生下單遭詐5萬 更多民視新聞報導湖口警急開道助臨盆婦 夫妻感動到派出所致謝詐團冒充金管會來電「不配合帳戶就凍結」 他照做寄金融卡10萬元全被盜藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」
驚悚畫面曝光！水泥車駕駛綠燈起步未注意 單車女遭輾斃爆頭亡
台北市大安區光復南路和文昌街路口，今天（2日）上午10時許，1輛水泥預拌車綠燈起步時，駕駛疑未及時注意車前狀況，撞倒後輾壓過1輛單車，讓單車騎士連人帶車被水泥預拌車輾過，造成騎士當場爆頭身亡，警方目前已封鎖現場進行採證勘驗，詳細事發原因仍待進警方後續調查釐清。
花80萬元偷渡避風頭 4年後被遣返歸案判刑
屏東黃姓男子因涉及違反組織犯罪條例等案，花80萬元偷渡出境避風頭，4年後被菲律賓當局查獲遣返回台，被橋頭地院依違反入出國及移民法，判處徒刑4月，得易科罰金。 據了解，被告黃男前曾涉犯違反組織犯罪條例等案件，經台南地院發函入出國及移民署予以限制出境，後來因無正當理由未出庭應訊，被發布通緝。他為避免被查
被罷免後仍執行「理事長」權限 退休校長辯未違法栽了
校長退休的某協會蔡姓理事長，被理事罷免並辭職後，卻仍在發票等文件上用印，被地院依偽造文書判刑5月，他上訴堅持沒有違法，高等法院高雄分院認為他缺乏法治觀念，予以緩刑2年，需接受法治教育課程。 據了解，2022年3月底，被告蔡男被協會理事罷免後，4月初提出辭職書，卸任理事長職務。不料，4月12日至23日
狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北板橋地區，最近出現一名慣竊！在大觀、沙崙一帶犯下至少五起竊案！警方鎖定這名犯嫌的身分，前往他常出沒的地點要緝捕，沒想到嫌犯一看到員警就逃！逃了將近兩公里後，躲在一輛汽車車底下，但最終還是被警方逮捕。員警：「去工廠的後面。」員警騎著警用機車，追捕一名竊盜慣犯，狡猾的嫌犯竟然棄車逃跑！員警：「棄車逃逸啊，接著是跑步啊，學長你有工具嗎，有，好我就跟你了。」狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮。（圖／民視新聞）全副武裝，員警跑遍大街小巷，尋找嫌犯，逃跑蹤跡，結果...。員警：「喂，支援支援支援，這裡啊。」多名員警追了近200公尺，終於發現嫌犯身影！他異想天把自己，塞進汽車底下藏匿。員警：「出來出來，身上有東西嗎。」雙手上銬狼狽遭逮！這名40多歲的梁姓男子，從今年1月開始，陸續在新北板橋大觀、沙崙一帶，私闖民宅犯下至少五起竊案！員警展開緝捕行動當晚，與騎車的嫌犯擦身而過！員警回頭示意要他停車，沒想到他加速逃逸！穿梭車陣、人行道想甩開警方，警方立即通報攔截圍捕，嫌犯眼見快無路可逃，索性將車丟了就跑！最後躲在一輛汽車的車底下，騎車又棄車，一共逃了將近2公里，但還是被眼尖警方抓到。狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮。（圖／民視新聞）沙崙派出所所長陳琨翔：「全案依竊盜拘提偵辦，並移送台灣新北地方檢察署歸案。」嫌犯自以為天衣無縫，最終還是被警方鎖定逮捕，看來這個農曆年，得在牢裡度過了。原文出處：狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮 更多民視新聞報導國3大甲段深夜奪命追撞 釀1死2傷悲劇撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙晶片大廠高層伸鹹豬手！「緊摟女同事」遭火速開鍘
藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」
社會中心／綜合報導台中一名50歲的林姓藥師，本擁有穩定收入與房產，原以為能靠投資安穩退休，不料竟落入一場環環相扣的詐騙陷阱。藥師在短短半年內，先是被假投資APP詐騙80萬元，隨後又因急於求償，誤信網路上自稱能「代追回款項」的假律師，二度被詐走165萬元，甚至差點抵押房產，所幸地政事務所人員察覺有異報警，才及時攔阻悲劇擴大。
驚險飛車追逐6公里！ 贓車男拒檢撞警車「翻90度」
桃園市 / 綜合報導 今(1)日清晨在桃園，有男子開著偷來的小貨車，在捷運工地外因形跡可疑被警方盤查，但他拒檢逃逸，雙方沿路追逐約6公里後，在南崁交流道附近發生嚴重碰撞，男子的車當場90度翻倒、駕駛也一度受困車內。警方第一時間將人戒護送醫，也在車上發現毒品吸食器，後續將依竊盜、毒品、公共危險等罪偵辦。警車開在路上右切急轉，直接撞上旁邊小貨車，對方瞬間翻了90度，車頂擦撞警車車頭，現場瞬間冒出大量煙霧，警方說：「8號，靠邊停駛。」時間往回推，警方開廣播鳴笛沿路追車，要求前車駕駛立刻停下，雙方你追我跑，相撞後小貨車才終於停下，但警方不敢大意將手槍上膛，要駕駛馬上下車。驚險追逐戰，1日清晨5點多發生在桃園，警方發現開車的男子，在當地一處捷運工地外，形跡可疑上前盤查，沒想到對方拒檢逃逸，逃到最後雙方發生嚴重擦撞，而男子開的車不只翻覆，經查還是一輛在新竹失竊的贓車，而雙方追逐戰一路從大園的捷運工地，追到南崁交流道附近，整段距離，警方追約6公里成功逮人。貨車翻覆後，男子一度受困在駕駛座，意識清楚但身體有多處擦傷，在員警戒護下，由救護車送到醫院治療，而警方也在車上，搜出毒品吸食器，桃園市大園警分局三菓派出所長翁健智說：「全案依竊盜，毒品，妨害公務，公共危險等罪嫌移送偵辦。」追逐過程驚險萬分，逃逸男子沒有生命危險，員警也沒有受傷，警方也將擴大追查，男子是否涉及其他刑案。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結
男扮「假警察」搶銀樓！ 持榔頭打闆娘 逃48小時落網
桃園市 / 綜合報導 桃園市中正路一間銀樓，29日發生一起襲擊案，一名50歲蔡姓男子，假扮警察進入店內，持橡膠榔頭攻擊老闆娘，隨後變裝逃逸，沿途以徒步，更換機車等方式躲避追查，警方鍥而不捨，在今(31)日中午12點多，在新北市土城區旅館逮到人，但他不願交代犯案動機，警方不排除他是打算搶劫，但聽到老闆娘大喊救命，一時緊張逃離現場。身穿警用雨衣的男子，飛奔進入巷弄內，邊跑邊脫下雨衣，迅速變裝後，騎車逃離現場，因為他剛犯下一起銀樓襲擊案，蔡姓嫌犯VS.銀樓老闆娘(01.29)說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」29日中午，他穿著警用雨衣，假扮警察與銀樓老闆娘閒聊，接著拿出預藏的橡膠榔頭，朝著老闆娘頭部攻擊，銀樓老闆娘(01.29)說：「救命啊，救命啊。」老闆娘被打到頭破血流高喊救命，蔡姓嫌犯則立刻逃離現場，還不忘變裝隱藏，警方發現他的逃亡之路，每個斷點都是經過盤算，29日中午犯案後，蔡姓嫌犯騎車逃離現場，接著丟棄贓車，換成另部機車返回大園區住家後，再度騎車出門，隨後改搭計程車。每次只搭乘短距離，再徒步重新攔車，沿途數度變裝相當狡猾，隔天藏身新北市，今日在土城區的旅館被逮，狼狽落網被帶回警局，50歲的蔡姓嫌犯前科累累，這回又犯下銀樓襲擊案，犯案過程還全程戴手套，逃逸路線也精心設計，但他與銀樓老闆娘素昧平生，警方不排除他是打算搶劫，但聽到對方喊救命，一時緊張才逃離現場。桃園警分局副分局長黃呈錫說：「擴大調閱監視影像分析追查，員警於今日12時進行搜索拘提，將涉案犯嫌緝捕歸案。」蔡姓嫌犯訊後將被依殺人未遂，強盜未遂等罪嫌移送法辦，警方也將持續釐清，他的犯案動機。 原始連結