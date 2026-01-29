緬北最大詐騙集團伏法！「明氏家族」11人執行死刑。圖／翻自BBC

緬甸果敢地區世家大族之一的「明氏家族」，因長年經營詐騙事業，並涉及殺人案件，在去年10月由中國浙江省溫州市中級法院宣判家族內11人死刑。在死刑宣判3個月後，今（29日）這11人全被執行死刑伏法。

明氏家族長年盤據緬北果敢，是當地的地頭大蛇，並經營詐騙、賭場、賣淫等黑色事業。2023年11月，明氏家族成員遭到逮捕，緬甸北部華人自治地區果敢老街隨即向中國雲南移交明國平、明珍珍等明氏家族成員，明氏家族的「輝煌」也宣告結束。

廣告 廣告

浙江省溫州市中級人民法院於去年9月29日一審宣判，認定明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人，涉及故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等多項罪名，判處死刑並科以相應附加刑。宣判後，明國平、明珍珍等被告不服判決提起上訴。浙江省高級人民法院經開庭審理後，於去年11月25日裁定駁回上訴、維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

溫州中院認定，2015年以來，以明學昌、明國安、明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子，以畢會軍等其他家族成員和周衛昌等武裝頭目為重要成員的明家犯罪集團，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展和依託明家家族掌控的武裝力量，在緬甸境內的果敢老街及石園子、清水河等地設立多個詐騙園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，伙同以「金主」為首要分子的犯罪集團進行電信網絡詐騙、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動。

此外，明氏家族也與其他犯罪集團相互勾結，對涉詐人員實施非法拘禁、故意傷害，甚至故意殺害，造成至少14名中國公民死亡，另有多人受傷，犯罪手段殘忍，社會危害極為嚴重。明氏家族11名被告，在今日遭執行死刑。



回到原文

更多鏡報報導

超越搏鬥座！大媽搭地鐵「起乩狂噴水」 乘客嚇壞全退散

41J肉聲／超越玻璃心碎！中國球迷見足球遭日本4:0完封 崩潰暴走狂砸電視

中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」

腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把