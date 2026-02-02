緬北白家犯罪集團犯嫌伏法！4人被執行死刑

▲緬北白家犯罪集團4人，2日遭中國廣東省深圳市中級人民法院執行死刑。 (示意圖／Freepik圖庫)

[NOWnews今日新聞] 緬北地區電信詐騙犯罪集團猖獗，中國浙江省溫州市中級人民法院，1月29日才依法對盤踞緬北多年、緬甸果敢「明氏家族」犯罪集團的1名罪犯宣判並執行死刑。就在今天（2日），緬北白家犯罪集團4人，也被廣東省深圳市中級人民法院執行死刑。

根據中國官媒《新華社》報導，廣東省深圳市中級人民法院在去年11月3日，以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪名，判處白家犯罪集團的白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人死刑，並判處相應附加刑。然而，一審宣判後，白所成因病身亡，其他被告也提出上訴，後經廣東省高級人民法院開庭審理，於去年12月24日裁定駁回上訴，維持原判，依法報請最高法院核准。

廣告 廣告

中國最高法院經複核確認，白家犯罪集團在緬甸果敢地區，透過自行修建、合作開發等方式，設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，提供武裝庇護，並夥同「金主」實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭、詐等資金290餘億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基安非他命約11噸。

中國最高法院認為，白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，至於其他被告，如楊立強、胡小姜、陳廣益，則分別組織、領導、參與電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，分別構成故意傷害、故意殺人、詐欺、販賣、製造毒品等多項罪名。幾人犯罪性質皆屬特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極為嚴重，依法均應嚴懲。

報導指出，第一審判決、第二審裁定，認定的事實、證據，皆確實、充分、準確，量刑適當，審判程序合法。因此，最高法院依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。而廣東省深圳市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對前述4人宣判並執行死刑，臨刑前准許罪犯近親進行會見。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

判死刑！緬北殘忍詐騙集團幹部判決出爐 緬甸中國人虐待手段曝

緬北電詐首惡伏法！明氏家族11人執行死刑 涉虐殺14人慘絕人寰

尹錫悅遭求處死刑！「臉漲紅、飆嗓門」激辯90分鐘 律師聽到睡著