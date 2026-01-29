緬北詐騙明家末日! 涉案高達上百億人民幣 集團11人今執行死刑

緬北明家詐騙犯罪集團一夥11人今 (29) 日被執行死刑。(資料照片) 圖：翻攝自新華網

[Newtalk新聞] 根據中國《央視新聞》今 ( 29 ) 日報導，在浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等 11 名罪犯宣判並在今天執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。

去年 9 月 29 日，浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等 11 人死刑，並判處相應附加刑。一審宣判後，明國平、明珍珍等被告人提出上訴，浙江省高級人民法院經開庭審理，於去年 11 月 25 日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

緬北果敢老街遭到反叛軍轟炸，多處濃煙四起，詐騙集團分子急忙逃命。 圖 : 翻攝自騰訊網/君劍

中國最高人民法院經覆核確認，2015 年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子的明家犯罪集團，在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電信網路詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金 100 餘億元人民幣。明家犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民 14 人死亡、多人受傷。

中國最高人民法院認為，被告人明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人分別組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等 10 餘項罪名。

網傳緬北果敢地區詐騙集團白所成女兒白應蘭，女婿曹強力，還有兒子白應蒼，在米線溝坐直升機逃跑時，遭遇砲彈轟炸身亡，飛機被炸毀。 圖：翻攝自貓神 X（前推特）帳號

以明國平、明珍珍等人為首要分子的明家犯罪集團和以巫鴻明等人為首要分子的電詐犯罪集團結夥實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁致人死亡等嚴重暴力犯罪，其中，各被告人所犯故意殺人罪、故意傷害罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，罪行均極其嚴重，依法應予嚴懲。

中國法院第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程式合法。據此，中國最高人民法院依法核准明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等 11 人死刑。

