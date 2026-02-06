緬北詐騙首腦伏法！當庭淚崩「我痛恨詐騙」

▲緬北白家犯罪集團首腦白應蒼，本月初已被執行死刑，《央視》公布他最後當庭懺悔片段，與之前的意氣風發（圖左）差異甚大。（合成圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 緬北地區電信詐騙犯罪集團猖獗，盤踞緬北多年的白家犯罪集團，犯罪團伙4人本月初被廣東省深圳市中級人民法院執行死刑，中國官媒《央視》今（6）日公布白家犯罪集團首腦白應蒼的當庭懺悔片段，白應蒼說自己「現在痛恨詐騙不亞於任何一個人」。

綜合中國媒體報導，《央視》「法制在線」節目6日播出白應蒼當庭公開懺悔的片段，白應蒼說自己被引渡回中國後「終於不必擔驚受怕」，也不必再苦苦支撐「自己厭惡卻無法改變的生活狀態」，「我想代表我全家向中國人民、中國政府道個歉，因為我們全家的行為，給數萬的中國人民造成了傷害，真的對不起」。

白應蒼還說，「現在我家也沒了，故土也沒了，我什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。我痛恨自己的無知，自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的貪欲和短淺的目光」。

白家犯罪集團在緬甸果敢地區，透過自行修建、合作開發等方式，設立多個園區，招攬、吸引多名「金主」入駐，提供武裝庇護，並夥同「金主」實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭、詐等資金290餘億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品約11噸，真的可說是罪惡滔天。

不過，對於白應蒼的最後當庭懺悔，許多中國網友在相關報導底下留言吐槽，「他不是知道错了，他是知道自己要死了」、「一定不是真心，只是被抓了而已」、「台詞背得不錯」、「看著假得很，當初炫豪車名錶時怎沒半分愧疚？」、「寧願相信世上有鬼，也不相信這種所謂的懺悔」。

