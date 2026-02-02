緬北詐騙「四大家族」又一團滅！白所成病死 其子等4人死刑伏法

被視為緬北詐騙集團「四大家族」之一的白所成家族，廣東省深圳市法院今證實，其中4人遭執行死刑，包括白家「大家長」白所成之子白應蒼，而白所成本人則「因病死亡」。

白氏家族「大家長」白所成。（圖／新華社）

《人民日報》報導，根據法院公告指出，2025年11月3日，深圳市中級法院去年11月3日以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣及製造毒品、綁架、開設賭場等多項罪名，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，判處死刑。一審宣判後，白所成因病死亡，其餘被告提起上訴。

廣東省法院經二審審理，於去年12月24日裁定駁回上訴、維持原判，並依法報請最高人民法院核准，對白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等4人判處死刑。

法院指出，白應蒼等實施綁架、敲詐勒索、故意殺人、故意傷害及組織、強迫賣淫等嚴重犯罪行為，涉案資金高達290餘億人民幣（約1319億台幣），造成6名大陸公民死亡、多名大陸公民受傷。此外，白應蒼還涉嫌販賣、製造安非他命約11噸，罪行嚴重。

大陸近期密集處理緬北詐騙集團，其中操控上萬「豬仔」、涉賭詐資金約450億元新台幣的緬北四大詐騙集團之一明氏家族，包括核心成員明國平、明珍珍等11人，日前已在大陸被執行死刑。

