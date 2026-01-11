緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

涉賭詐犯罪嫌疑人陳志。（央視新聞影片截圖）

中國公安部近日公告打擊緬北涉中電詐犯罪專項行動進度，稱已先後剷除「四大家族」犯罪集團，並將佘智江、陳志等電詐頭目押解回國，全案已進入司法程序。這些電詐集團首腦被押回中國時的特寫畫面也首次曝光；此外，柬埔寨已註銷「太子集團」首腦陳志的國籍。

綜合媒體報導，中國公安部表示，2025年全中國共偵25.8萬起破電詐案件，累計抓獲詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹等542名，公開通緝了100名電信網絡詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹。攔截詐騙電話36億次、短訊33億條，緊急止付涉詐資金2170.7萬元人民幣（約313.1萬美元）。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

柬埔寨內政部7日發布通告稱，應中國有關部門請求，柬埔寨執法機關近日成功逮捕並遣返的三名中國籍人員分別為陳志（Chen Zhi）、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。其中，陳志此前所持有的柬埔寨國籍，已於2025年12月依法經國王頒布王令正式撤銷。

陳志出生在中國福建連江縣，2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。2015年，他在柬埔寨創辦太子集團。此後，他又申請獲得了萬那杜和賽普勒斯國籍。太子集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

緬北果敢「四大家族」犯罪集團中，「明家」犯罪集團案於2025年9月在浙江省溫州市中級人民法院一審宣判，明國平、明珍珍等11人被判處死刑。「魏家」犯罪集團在2025年10月被福建省泉州市人民檢察院提起公訴；同月，「劉家」犯罪集團專案進入司法程序。

「白家」犯罪集團案在2025年11月由廣東省深圳市中級人民法院一審宣判，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜和陳廣益判處死刑。同月，被引渡回國的涉賭詐犯罪嫌疑人佘智江被逮捕。2026年1月7日，公安部派出工作組，將陳志從柬埔寨金邊押解回國。

