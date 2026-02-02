緬北「白家」4人在中國執行死刑 罪行曝光

緬北「白家」遭執行死刑。（圖／翻攝自南部公安微博）





震驚外界的緬北「白家」犯罪集團案，在經過多輪法律審理後，終於迎來最終結局。中國大陸廣東省深圳市中級人民法院在收到最高人民法院的核准裁定後，於近期對該集團的首要分子與核心骨幹依法執行死刑。這起案件涉及金額巨大且犯罪手段極其殘忍，隨着白應蒼等4名重犯被執行槍決，也展現了當地法律對跨境電信詐騙及暴力犯罪「零容忍」的堅定立場。

跨境武裝集團涉案金額高達兩百九十億

綜合陸媒報導，根據當地法院調查，以白應蒼為首的白家犯罪集團，長期盤踞於緬甸果敢地區。他們利用當地的武裝勢力，透過自行修建與合作開發等多種方式，設立了多個犯罪園區。該集團不僅吸引多名「金主」入駐，更提供武裝庇護，大肆實施電信網絡詐騙、開設賭場、綁架勒索及強迫賣淫等非法活動。據統計，該集團涉及的賭博與詐騙資金高達290餘億元人民幣（約新台幣1320億元） ，嚴重危害了區域經濟安全與社會秩序。

殘酷暴力犯罪導致六名中國公民喪命

這起案件之所以引發社會高度關注，除了驚人的涉案金額外，更在於其令人髮指的暴力行為。白家犯罪集團在實施犯罪過程中，夥同「金主」故意傷害、殺人並綁架勒索，最終造成6名中國公民死亡，另有多人受傷。此外，首犯白應蒼還涉及大規模的毒品犯罪，結夥販賣與製造了約11噸的甲基安非他命。最高法院審理認為，其犯罪性質特別惡劣，後果極其嚴重，必須依法給予最嚴厲的制裁。

二審維持死刑原判日前已執行完畢

回顧審判過程，深圳市中級人民法院於2025年11月一審判處白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等人死刑。雖然集團頭目白所成在宣判後因病死亡，但其他被告人隨即提出上訴。廣東省高級人民法院於同年12月裁定駁回上訴，維持原判。最高法院復核後認為，一審、二審認定事實清楚且證據充分，程序合法，遂核准死刑命令。在執行死刑前，法院也依法安排了罪犯與近親屬的最後會見。

