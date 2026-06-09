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美國緬因州參議員初選於週二登場，民主黨熱門參選人 Graham Platner 卻深陷醜聞風暴。他被爆出擁有與納粹相關的刺青，並涉嫌傳送露骨性騷擾簡訊，這場選戰不僅關乎其個人政治生涯，更可能影響民主黨能否奪回參議院控制權。

Graham Platner 是一名海軍陸戰隊退伍軍人，目前在緬因州經營牡蠣養殖場。儘管他以政治素人之姿參選並被視為初選熱門人選，但過去的爭議行為持續引發關注。若他順利獲得提名，將在 11 月正式對決共和黨資深參議員 Susan Collins，這場選戰被視為決定美國參議院多數席次歸屬的關鍵戰場。

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面對多名女性指控其傳送露骨性騷擾簡訊，41 歲的 Graham Platner 已公開道歉，並解釋自己從伊拉克與阿富汗戰場退伍後，長期受創傷後壓力症候群（PTSD）與憂鬱症所苦。至於被指認出的納粹符號刺青，他聲稱當時並不清楚該圖案的政治意涵，並已於去年將刺青覆蓋。

儘管爭議纏身，民主黨內進步派大老如 Bernie Sanders 仍表態支持，目前尚未有黨內高層要求他退選。根據緬因州法律，若 Graham Platner 在 7 月 13 日前決定退出，民主黨仍有權更換參選人選。分析指出，這場選戰極為膠著，民主黨必須在參議院 100 席中再搶下 4 席，才能成功翻盤取得多數優勢。

除了緬因州，內華達州、南卡羅來納州及北達科他州也在同日舉行初選。在南卡羅來納州，獲得川普（Donald Trump）背書的副州長 Pamela Evette 備受關注；而在內華達州，同樣受川普支持的電玩作曲家 Marty O'Donnell 則在共和黨眾議員初選中領跑，選情十分激烈。

原文出處：緬因州參議員初選登場！民主黨參選人陷納粹刺青與騷擾簡訊醜聞

本文由AI協作，經編輯審核後發布