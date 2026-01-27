緬因州空難釀6死 精英律師搭公務機飛巴黎遇死劫

美國緬因州當地時間25日發生重大空難，一架私人飛機在起飛時翻覆起火，機上6人如今確認全數罹難。據悉該架飛機屬於一間休士頓律師事務所，事發當時正準備飛往巴黎。

美國緬因州班戈國際機場一架私人飛機起飛時翻覆起火，機上6人全數罹難。（圖／美聯社）

據《紐約郵報》報導，出事的雙引擎龐巴迪挑戰者600型飛機最多可容納11人，25日晚上7點45分左右從班戈國際機場一條積雪覆蓋的跑道起飛，隨後墜入跑道並爆炸，機上6人包括機師全部遇難。

這架失事飛機從休士頓起飛後，於下午6點左右降落在班戈，顯然是為了加油。隨後，飛機在暴風雪中再次起飛前往巴黎，卻不幸遭遇事故。

廣告 廣告

起飛前不久，機上無線電通訊中傳來一個意義不明的聲音：「Let there be light」（讓那裡亮起來），但目前尚不清楚這句話是什麼意思。

據報導，當時在機上的罹難者之一是46歲的阿諾（Tara Arnold），她是一位實力雄厚的律師，服務於丈夫的律師事務所。當時阿諾當時正與機上其他人員一同前往巴黎，而機上其他五名罹難者的身分尚未公開。

墜機事件發生時，冬季風暴正肆虐緬因州和美國東海岸大部分地區，但目前尚不清楚天候是否為墜機的原因，而當局也正在釐清飛機在起飛前是否進行了除冰作業。

這起事故導致機場關閉，預計要到28日才能重新開放。

延伸閱讀

川普支持度下滑平第二任期最低點 5成8民眾認為ICE執法過當

明尼阿波利斯陷動盪！川普與市長通話後態度軟化 局勢現轉機

川普大幅提高南韓關稅 翁履中分析：給所有盟友傳遞強烈訊號