緬懷于朦朧...「倫敦紀念椅落成」：以善意付出的藝術家

中國男星于朦朧離世至今，由於官方死因難以被信服，讓大眾紛紛為其發聲、連署，如今更有網友發現在英國倫敦，粉絲斥資為其打造了紀念長椅，藉此緬懷這位故人。

在英國倫敦有中國男星于朦朧的紀念長椅。（圖／翻攝自Taiwan 台灣 Timmy YouTube）

今（28日）有網友發文，曬出了在英國倫敦維多利亞堤岸公園有一張紀念于朦朧的長椅，上面則銘刻寫了：「a multi-talented artist who gave with kindness. lived and passion and inspired many.（一位多才多藝、以善意付出的藝術家，充滿熱情地生活，並激勵了許多人）。」

發現紀念長椅後，已經有許多粉絲前去送花，並紛紛在網上留言，寫下：「謝謝國外的友人」、「哎太可惜了希望他下輩子當個普通人，平平安安的過完一生就足矣」、「又哭了，好想他回來」、「在另一個世界也要幸福。」

事實上，在英國的海邊和公園，都會有許多親友為亡者打造紀念長椅，像是今年大S的粉絲，也募款1625英鎊（約6萬台幣）替其打造紀念長椅，並以中英文寫下：「A shooting star who turned her grace, courage and kindness, into eternal light for us all.」（她如流星，將優雅、勇氣與善良，化作永恆的光芒照耀我們所有人）。」



