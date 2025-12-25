緬懷余家昶 北車設悼念牆

台北捷運公司為緬懷十九日隨機攻擊案中為制止犯嫌張文而喪命的余家昶，二十五日起在台北車站Ｍ７出口設置悼念牆，現場堆放許多鮮花，牆上貼滿感佩余家昶義舉的便利貼，讓許多民眾停下腳步觀看。 （中央社）

記者王誌成∕台北報導

為緬懷十九日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命的余家昶，台北捷運公司二十五日起在台北車站Ｍ７出口處設置悼念牆，寫下「這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影」。北捷表示，牆邊保留獻花區，牆上則提供民眾留言寄語，也可掃描QR code，在線上留言區寫下心中的緬懷和感謝。

二十七歲張文十九日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內四人死亡。余家昶當時在台北車站Ｍ７出口處，為制止張文而傷重不治。

台北捷運公司也順應設置暫時性悼念牆，並協調店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司，將此面施工圍牆重新設計。牆面化身以靜謐莊重為主調的緬懷空間，寫下，「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」

另一面牆上則寫著，「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」

台北市長蔣萬安表示，余家希望低調且盼保護隱私，因此余家昶明年一月三日告別式，懇請外界不要露出家屬畫面，保留寧靜哀悼空間。北捷也宣布，旅客若無正當理由戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導未改善，將拒絕運送。