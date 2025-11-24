緬懷兩蔣貢獻！鄭麗文開轟民進黨：台灣民主破壞者

今天是國民黨慶，黨主席鄭麗文一早赴大溪慈湖及頭寮陵寢謁陵，她直言台灣民主轉型後，最大的受益者和破壞者就是執政的民進黨，破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷，國民黨必須秉持經國先生精神，不能將台灣好不容易得來的民主成就，毀在民進黨手裡。

鄭麗文今一早赴大溪慈湖及頭寮陵寢謁陵。（圖/國民黨提供）

鄭麗文今（24）日於建黨131週年黨慶當天，率四位副主席及多位中央黨部黨務幹部與桃園市黨部同仁及志工，至桃園慈湖及大溪陵寢，向總裁蔣中正先生及經國先生獻花致敬。

鄭麗文表示，現代史上的三場非常重要的戰爭，包括北伐、抗日，乃至於國共內戰，都是由蔣中正總裁所領導，這三場戰爭決定了當代中國的命運。在過去烽火連天的時代，蔣公保衛中華民國，保衛台灣。鄭麗文接著指出，經國先生是在台灣不分黨派備受推崇緬懷，最重要的政治領袖。經國先生推動十大建設，讓台灣躋身亞洲四小龍，創造舉世羡慕的經濟奇蹟，「台灣錢、淹腳目」。

鄭麗文緬懷蔣中正對台灣的貢獻。（圖/國民黨提供）

鄭麗文話鋒一轉指出，台灣民主轉型最大的受益者，就是今天的執政黨民進黨，但是對台灣民主最大的破壞者，也是今天的執政黨民進黨。過去將近10年，民進黨不但侵犯了新聞自由，破壞言論自由，同時破壞了司法的獨立，藐視國會的尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重的腐蝕台灣民主憲政的基石。好不容易得來所有民主的成就，將一點點的毀在民進黨手裡。

鄭麗文強調，「國民黨必須秉持經國先生的精神，我們要護民主，要拚和平，更要拚經濟，才能夠帶給2,300萬人安居樂業的美好未來」。

