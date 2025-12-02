緬懷台獨先驅黃昭堂 台獨聯盟追思會：台灣意識正在壯大 建國運動更向前一步

台灣獨立建國聯盟 11 月 30 日於台南七股黃昭堂紀念公園舉行「獨立先行者追思會」，紀念前主席黃昭堂逝世 14 週年，主席陳南天致詞。 圖：取自王興煥臉書

[Newtalk新聞] 台灣獨立建國聯盟 11 月 30 日於台南七股黃昭堂紀念公園舉行「獨立先行者追思會」，紀念前主席黃昭堂逝世 14 週年。除了向一生奉獻於台灣獨立運動的黃昭堂致敬，也緬懷林哲夫、彭明敏、王康陸等已故民主前輩，盼延續他們對台灣民主與自由的堅定信念。

台獨聯盟主席陳南天致詞指出，今年的追思不僅是回顧前輩，更是所有長期為台灣奮鬥者的共同紀念。他強調，紀念的目的在於承接精神、持續前進，即便步伐不快，「但我們仍然前進著」。

他提到今年在大罷免運動中，青年、婦女與許多台派夥伴走上街頭，顯示台灣社會的民主意識與運動能量明顯成長當中。面對國會擴權法案爭議與親中勢力干擾，陳南天呼籲必須深化國族意識、推動社會改革與文化建設，讓台灣逐步成為「正常的國家」。

陳南天強調，「過去」尤其在國民黨戒嚴的黨國獨裁體制，要大聲說出「我是台灣人」，呼籲盟員與支持者團結一致，共同抵禦中國威脅、推進台灣國民意識。

台灣基進黨主席、同時身為台獨聯盟盟員的王興煥以〈展望一個以民主程序完成的建國運動〉為題致詞。他強調，黃昭堂與台獨運動先行者的生命經驗，是台灣共同體理解自身的重要基礎，也是台灣向世界建立國族敘事的前提。

王興煥指出，一年來國際民主陣營愈加明確支持台灣不屬於中國，包含對聯合國 2758 號決議的新詮釋及台海和平立法，讓台灣在對抗中國威脅時，能更穩健地走向「揮別中華民國體制」。

他並引用獨盟連續六年的追蹤民調，指台灣人身分認同在連續下滑後今年回升，而「中華民國認同」則持續下降；更有高達 90% 的民意拒絕被中國統治，顯示台灣正在面臨歷史性抉擇。

王興煥表示，近年的青年運動、青鳥行動與大罷免，是公民自主集結的台灣國族主義運動，也是黃昭堂生前所期盼的「台灣民族主義」精神展現。

他說，台灣基進已與時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等在野本土政黨結盟，並與民進黨「分進合擊」，希望將不願被中國統治的多數民意凝聚成更堅定的本土政治力量。

他強調，台獨隊伍正在擴大，未來將在對抗中國威脅的過程中淬鍊台灣的國族勇氣：「我們矢志，團結在建國路上；相約在台灣建國之日，再向昭堂主席與所有先賢報告！」

此次追思會不僅是對先輩的緬懷，也成為台獨運動再一次確認方向、凝聚力量的場合，象徵台灣民主與國族認同的歷史軌跡正持續向前延伸。

台灣獨立建國聯盟 11 月 30 日於台南七股黃昭堂紀念公園舉行「獨立先行者追思會」，紀念前主席黃昭堂逝世 14 週年，基進黨主席王興煥致詞。 圖：取自王興煥臉書

王興煥悼念黃昭堂，黃昭堂公子黃正澄在旁致意。 圖：取自王興煥臉書