緬懷器捐大愛 奇美醫院辦愛‧傳承‧生命器官捐贈追思會





為感念歷年來器官捐贈者的大愛，奇美醫院舉辦愛．傳承．生命器官捐贈追思會，邀請器官捐贈者家屬、受贈者及院方人員共同參與。奇美醫院副院長郭行道表示，追思會緬懷捐贈者的無私大愛，也見證生命得以續航的感動。期望持續推廣器官捐贈理念，讓愛跨越病痛與界線，希望之光於世界每個角落綻放。

追思活動出席者有奇美醫院副院長郭行道、移植醫學科主任孫定平、佳里奇美醫院院長田宇峯、器官捐贈移植登錄、病人自主推廣中心董事長李明哲及捐贈及受贈家屬、醫療團隊約120人，共同表逹對捐贈者與其家屬的感謝。奇美醫院民國88年完成第一例器官捐贈移植手術，至今已完成192例器官及組織捐贈案例，讓無數生命得以延續。

郭行道副院長引述聖經致詞，「一粒麥子如果不落在地裡死去，它仍然是一粒；如果死了，就結出很多子粒來。」藉此聖言，共同緬懷捐贈者的無私大愛。佳里奇美醫院院長田宇峯代表致贈創辦人許文龍親手創作的「桂冠小天使雕像」給捐贈者家屬代表施蘇楓小姐，感謝其兒子遺愛人間的大愛，透過大愛化身為天使的捐贈者，讓病人因移植而重獲新生，延續生命。

追思會播放沙畫影片【沙光流影】，孫定平主任指出，影片許多捐贈者與家屬的故事縮影，影片主角阿善是位勤奮顧家、樂於助人的好丈夫，他未曾正式簽署器官捐贈同意書，但家人在哀慟中，仍選擇完成阿善的器官捐贈心願。現場由阿七與Apple樂團以音樂和歌聲，陪伴每一位捐贈者家屬、受贈者與其家屬。

愛的傳遞‧生命接力儀式，與會者手持希望燭燈，為捐贈者點亮祝福之光，象徵著一份思念、一份感恩及生命的延續。受贈者代表吳芷均表示，等候移植期間的難熬及看見父母擔憂心疼的愧疚，承諾雖然獲得新生的喜悅，但對捐贈者及家屬的大愛，更是千言萬語無法表達，將用健康的身體努力生活報答此大恩大德。

捐贈者家屬表示，追思會挑起對親人無盡的思念，但看到受贈者重獲新生、健康生活，就是他們最大的安慰。受贈者們表達會努力達成家屬的期望，好好照顧身體，延續這份得來不易的愛。隨後，與會者至器官捐贈紀念牆前獻花，並在生命樹上掛上祈福蘋果卡，象徵生命延續、愛的傳遞，讓生命樹永不凋零。

