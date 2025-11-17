緬懷國內自動化科技先驅、建國科大前校長 盟立重訊證實獨董徐佳銘逝世
自動化科技大廠盟立（2464）今（17）日發布重大訊息，證實獨立董事徐佳銘不幸逝世，享壽86歲，公司於接獲通知後立即公告，並表示將依規定在最近一次股東會辦理補選。徐佳銘原任期自2024年5月26日至2027年5月25日，因故提前出缺，盟立表示，對徐佳銘辭世深表哀悼，後續將依主管機關規範完成董事補選作業。
徐佳銘在自動化領域具有深厚影響力，為國內自動化科技奠基的重要推手。他取得德國柏林工業大學機械工程博士學位，曾任逢甲大學工業工程研究所與自動控制工程研究所所長、行政院國家太空計畫室籌備處主任、工研院機械所所長、新典自動化公司董事長，以及建國科技大學校長等要職，被視為台灣自動化技術的先驅與領航者。
建國科技大學稍早也於社群平台發文悼念，指徐佳銘不僅是校務重要推動者，更是「國內自動化科技第一人」，感念其將核心技術引進台灣、奠定產業發展的重要貢獻。
徐佳銘除在自動化領域的卓越成就，更是我國太空科技的關鍵推手，曾擔任國家太空計畫室主任，負責中華衛星計畫的規劃與執行，是臺灣第一顆人造衛星《華衛一號》得以發射升空的重要催生者。從衛星整測廠房到地面追蹤站的建置，處處都凝聚著他的心血與遠見。
建國科技大學表示，永遠記得徐校長對年輕人的勉勵：「驚驚（閩南語，意指害怕）不會得獎，年輕人要有自信、百分百努力，膽識要夠，一定會有成功的時候。」這份自信、努力與膽識，正是他留給我們最珍貴的精神遺產。
