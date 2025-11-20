緬懷坣娜、屠穎！萬芳一開口「逼哭台下觀眾」郭蘅祈致敬超催淚

記者徐珮華／台北報導

第7屆「愛之日常音樂節」日前在台中圓滿戶外劇場登場，除了主創人郭蘅祈攜手浮花樂隊重磅登場，今年幕後推手DJ Ken Lin也以多段混音把情緒推上巔峰。此外，愛7更以音樂緬懷已故的坣娜、屠穎，成為當晚最感人的風景。

郭蘅祈為「愛之日常音樂節」獻唱。（圖／愛之日常音樂節提供）

黃韻玲牽著終於組團的兒子Arthur登場，正式介紹他的全新樂團「浪漫里」，語氣柔軟卻藏不住驕傲，接連帶來〈三個人的晚餐〉與〈寫信給你〉。萬芳則以「萬芳與壯女們」霸氣現身，率先獻上〈玫瑰少年〉與〈擁抱〉送給多元族群，舞台瞬間化成一片柔軟又堅定的安全之地；接著演唱〈孩子氣〉並翻唱黃妃經典〈追追追〉，整場秒變大型戶外派對。

黃韻玲率領兒子Arthur所屬的「浪漫里」登場。（圖／愛之日常音樂節提供）

此外，郭蘅祈選唱送給坣娜的〈退路〉，歌聲一落，全場瞬間被拉回思念深處。萬芳接力獻唱郭子與屠穎共同為王菲打造的經典〈矜持〉，一開口全場靜默，情緒濃得像霧，甚至有觀眾邊落淚邊錄影。

萬芳致敬屠穎，唱哭台下一票觀眾。（圖／愛之日常音樂節提供）

郭蘅祈昨（19）日也在社群平台寫下催淚感謝文，表示唱完〈認識你真好〉的那一刻，「才驚覺我們一晃眼完成了7屆不可思議的事！」他感謝老天給了台中極致完美天氣，也向所有演出者致敬，將國語、台語、原住民語等多元音樂像拼貼般交織在舞台上，看著台下觀眾自在展現自己的樣貌，「這才是愛之日常真正的樣子。」

值得一提的是，疾管署署長羅一鈞特別親臨現場，公布今年台灣愛滋感染率下降15%，不過憂心的是女性罹患的比例提升。郭蘅祈表示只要有性行為就應該定期檢測，呼籲「每個人一生至少要快篩一次」，而這項快篩不只檢驗愛滋，更能同步檢驗梅毒與肝炎，好處多多。

