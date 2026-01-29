緬懷張榮發辭世十周年紀念音樂會 長榮交響樂團演繹經典民謠致敬航運巨人

「所信所行、善不止息」長榮集團創辦人張榮發辭世十周年紀念音樂會，由長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領樂團用音樂帶領全場觀眾穿越時空，向這位航運巨人致敬。（長榮集團提供）

記者陳瓊如、傅希堯／台北報導

長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年，為感念其一生對臺灣民謠的熱愛與對文化藝術的無私奉獻，張榮發基金會於28日晚間在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出，透過溫暖的音樂以及影片，帶領觀眾穿越時空，緬懷這位航運巨人波瀾壯闊的一生。

音樂會當晚座無虛席，除了長榮集團各公司的員工與眷屬、客戶外，也邀請財團法人伊甸社會福利基金會與中華民國身心障礙者藝文推廣協會的志工及視障朋友們共同蒞臨欣賞，同時也開放社會大眾索票聆聽，一開放索票隨即秒殺。

廣告 廣告

參加「所信所行、善不止息」長榮集團創辦人張榮發辭世十周年紀念音樂會民眾，紛紛在主題看板前合影留念。（長榮集團提供）

張創辦人十分喜愛音樂，深感音樂有撫慰人心的力量，早年因為欣賞 NHK 交響樂團演出的一份感動，而發下宏願，要打造一個優質的交響樂團，進而於2002年創立臺灣唯一由企業獨資經營的職業樂團「長榮交響樂團」，期許透過音樂淨化人心、回饋社會，並史無前例地將臺灣民謠交響化。在紀念張創辦人的音樂會上，長榮交響樂團也以「緬懷過去」與「開創未來」為雙主軸，透過精心安排的曲目設計與影片畫面，向這位航運巨人致敬。

當音樂會上半場的《望春風》、《四季紅》、《雨夜花》等臺灣民謠響起，搭配大螢幕中特別剪輯的影片，在座觀眾內心立刻追憶起當初成立長榮航空時，張創辦人特別指示要在飛機上播放臺灣民謠，讓旅居海外的異鄉遊子登上長榮班機就像回到家一樣，許多旅客一踏入機艙，聽到這些熟悉的旋律，都忍不住感動落淚，至今仍是許多人搭機最溫暖的回憶。

而音樂會中最感人的一幕，莫過於曾接受張創辦人及張榮發基金會長期協助的「眼睛不自由」女高音朱萬花的演唱。她以一曲《牽阮的手》道盡對創辦人的感恩，也藉由這首充滿愛的歌曲，象徵創辦人的善念會一直傳承下去，永不止息。另一位男高音林健吉也以最深情的歌聲演唱《千風之歌》與《淚光閃閃》，令現場許多觀眾為之動容。

此外，音樂會也透過世界民謠，呼應張創辦人以一己之力，打造全球知名的國際運輸集團，包括作曲家哈查都量的《劍舞》、日本的《荒城之月》、韓國民謠《阿里郎》與印尼的《蘇羅河流水》等，這些跨越國界的旋律，也代表著長榮人承襲張創辦人的願景，持續在世界各地深耕茁壯。

音樂會也演出多首古典小品，包括壓軸演出英國作曲家艾爾加的《威風凜凜進行曲》，這首被譽為「英國第二國歌」的宏偉樂章，氣勢磅礡，同時也是張創辦人與英國鐵娘子柴契爾夫人最喜歡的曲目之一，創辦人曾說每次聽到這首曲子，就會想起他在遠方的老友─柴契爾夫人，該首曲子演出時並搭配柴契爾夫人參加長榮海運「長果輪」下水典禮，及長榮航空英國倫敦開航酒會的珍貴畫面，讓現場來賓津津樂道。

音樂會的尾聲長榮交響樂團也特別帶來了兩首安可曲，第一首是由張創辦人親自填詞，也是長榮人最為熟悉的《長榮頌》，第二首安可曲長榮交響樂團更特別準備了《感恩的心》，除了向永遠的海洋之子張榮發創辦人獻上永遠的懷念，也感謝一直支持及陪伴長榮不斷成長的夥伴及民眾，現場三千多名觀眾一起大合唱，感人的畫面及歌聲溫暖了整個會場。

張榮發基金會希望藉由這場時而澎湃激昂、時而溫馨動人的紀念音樂會，持續發揚張創辦人留下的「所信所行 善不止息」理念，透過音樂的柔性藝術底蘊，為社會注入溫暖與良善，繼續在這片土地上傳唱不息！