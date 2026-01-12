緬懷永恆歌后鄧麗君 1月24日鄧麗君音樂會盛大登場 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣政府緬懷出生於雲林的國際巨星華語樂壇永恆歌后鄧麗君，將於1月24日（星期六）晚間7點，在雲林表演廳盛大舉辦「把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會」，透過跨世代歌手重新詮釋經典旋律，向這位永恆歌后致敬，並採Opentix系統索票入場。

雲縣府緬懷在雲林出生的國際巨星華語樂壇永恆歌后鄧麗君，將於1月24日（星期六）晚間7點，在雲林表演廳盛大舉辦「把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會」。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣政府緬懷在雲林出生的國際巨星鄧麗君，將於1月24日（六）晚間7點，在雲林表演廳盛大舉辦「把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會」；並在今（12）日上午9時在雲林表演廳大廳舉行記者會，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、陳璧君均到場參加，鄧麗君文教基金會鄧永佳執行長、雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會黃耀南理事長等貴賓均到場參與。

廣告 廣告

將在本（1）月24日晚上登場的緬懷鄧麗君音樂會，在節目編排上特別著重情感層次與時代氛圍的鋪陳，透過現場演唱與舞台視覺設計，帶領觀眾走進鄧麗君音樂所形塑的時代風景，從熟悉的旋律中，看見不同世代對同一首歌的理解與共鳴，進一步展現音樂作為文化載體的深厚力量；這場音樂會活動採免費索票方式，自115年1月13日中午12點起，於OPENTIX兩廳院文化生活開放索票，邀請民眾走進雲林表演廳，在歌聲中與經典再次相遇，用歌聲緬懷鄧麗君，感受跨世代的音樂感動。

縣長張麗善指出，鄧麗君出生於雲林田洋村，對雲林而言意義非凡；因此縣府在2018年將她的生日1月29訂為「鄧麗君日」，持續於每年1月前後舉辦紀念音樂會，期盼透過音樂傳承鄧麗君的精神與情感，讓世界看見雲林；所以此次音樂會不僅是對鄧麗君的追思，也展現雲林在文化藝術推動上的成果；同時感謝鈺齊國際、豐泰企業、巧新企業等在地企業長期支持文化活動，透過公私協力，讓縣民能以優惠方式欣賞高水準演出，不必遠赴都會也能享受國際級音樂饗宴。