緬懷航運巨人 張榮發基金會紀念音樂會座無虛席

上圖：「所信所行·善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念音樂會」，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，用音樂帶領全場觀眾穿越時空，向這位航運巨人致敬。



下圖：參加紀念音樂會的民眾，紛於主題看板前合影留念。（圖：張榮發基金會提供）

今年為長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年，張榮發基金會為感念其一生對臺灣民謠的熱愛與對文化藝術的無私奉獻，特別於二十八日晚間在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出，透過溫暖的音樂及影片，帶領觀眾穿越時空，緬懷這位航運巨人波瀾壯闊的一生。

音樂會當晚現場座無虛席，除長榮集團各公司員工與眷屬、客戶外，還邀請了財團法人伊甸社會福利基金會、中華民國身心障礙者藝文推廣協會志工及視障朋友共同蒞臨欣賞，同時也開放社會大眾索票聆聽，索票一開放隨即秒殺。

十分喜愛音樂的張榮發，深感音樂有撫慰人心的力量，早年因欣賞了NHK交響樂團演出受到感動，發下宏願要打造一個優質的交響樂團，進而於二○○二年創立臺灣唯一由企業獨資經營的職業樂團「長榮交響樂團」，期許透過音樂淨化人心、回饋社會，並史無前例將臺灣民謠交響化。

紀念張創辦人的音樂會上，長榮交響樂團以「緬懷過去」與「開創未來」為雙主軸，透過精心安排的曲目設計與影片畫面，向這位航運巨人致敬。

音樂會上半場《望春風》、《四季紅》、《雨夜花》等臺灣民謠響起時，搭配大螢幕中特別剪輯的影片，讓在座觀眾立即追憶起當初成立長榮航空時，張榮發特別指示要在飛機上播放臺灣民謠，讓旅居海外異鄉遊子登上長榮班機就像回到家一樣，許多旅客一踏入機艙聽到熟悉的旋律，不禁感動落淚，迄今仍是許多人搭機最溫暖的回憶。

音樂會中最感人一幕，莫過於曾接受張創辦人及張榮發基金會長期協助的「眼睛不自由」女高音朱萬花，以一曲《牽阮的手》道盡對創辦人的感恩，也藉由這首歌曲，象徵創辦人的善念會一直傳承下去，永不止息。另一位男高音林健吉也以《千風之歌》與《淚光閃閃》等深情演唱，令現場觀眾動容不已。

音樂會另透過世界民謠，呼應張創辦人以一己之力，打造全球知名國際運輸集團，包括作曲家哈查都量《劍舞》、日本《荒城之月》、韓國民謠《阿里郎》與印尼《蘇羅河流水》等，跨越國界旋律代表著長榮人承襲張創辦人的願景，在世界各地持續深耕茁壯。

音樂會還演出多首古典小品，包括壓軸的英國作曲家艾爾加《威風凜凜進行曲》，這首被譽為「英國第二國歌」的宏偉樂章，氣勢磅礡，同時也是張創辦人與英國鐵娘子柴契爾夫人最喜歡的曲目之一。張榮發每次聽到這首曲子，就會想起遠方老友─柴契爾夫人，該首曲子演出時搭配柴契爾夫人參加長榮海運「長果輪」下水典禮，及長榮航空英國倫敦開航酒會珍貴畫面，令現場來賓津津樂道。

音樂會尾聲，長榮交響樂團特別帶來兩首安可曲，一是由張創辦人親自填詞，長榮人最為熟悉的《長榮頌》，二是長榮交響樂團特別準備了《感恩的心》，除向永遠的海洋之子-創辦人張榮發獻上永遠的懷念，也感謝一直支持及陪伴長榮不斷成長的夥伴及民眾，現場三千多名觀眾大合唱，感人畫面及歌聲溫暖整個會場。

這場紀念音樂會時而澎湃激昂、時而溫馨動人，張榮發基金會希望藉此持續發揚張創辦人留下的「所信所行善不止息」理念，透過音樂柔性藝術底蘊，為社會注入溫暖與良善，在這片土地上繼續傳唱不息。