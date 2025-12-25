緬懷英雄余家昶！北捷設置臨時悼念牆 籲「這些東西」勿再擺放

北捷北車站、中山商圈19日晚間發生重大隨機攻擊事件，57歲余家昶為制止27歲兇嫌張文繼續投擲煙霧彈，不幸遭對方以長刀揮砍喪命，不少民眾感念他在事發當時選擇挺身而出，紛紛前往M7出口獻花致意，北捷公司今（25）日更特別設置臨時悼念牆，供民眾緬懷余家昶的英勇行為，同時提醒獻花區只放置花束即可，切勿再擺放食品、紙卡等不易管理的物品，以免影響通道空間。

為對1219不幸事件中，余家昶見義勇為的行為表達最高感佩，台北捷運公司25日在捷運台北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性的悼念牆，悼念牆上寫道，「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市會永遠記得您英勇無畏的身影。」設計上則以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條，並提供民眾留言寄語，在尊重中沉澱思緒，感受余家昶留下的影響與啟示。

廣告 廣告

北捷公告，悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板供民眾表達追思，另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」民眾透過掃描QR碼，就可以寫下心中的緬懷和感謝。

悼念牆保留獻花區與留言區。圖／北捷公司提供

北捷指出，這座悼念牆是北捷公司徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，提供兩面施工圍牆所暫時設置。捷運公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放。車站人員定時巡查，除撿除枯萎腐敗的花朵外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存，若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反法令者將立即報警。

另外，透過掃描現場QRCODE 、台北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言，每則留言限100字，讓更多民眾都可以表達感謝；另留言區訂有使用規範，違反規範者，捷運公司有權予以遮蔽，若有違法必定究辦。

北捷表示，對於余家昶的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後也隨時與家屬保持聯繫，希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

北捷公告搭乘新規 無理由戴面具、頭盔將拒絕運送

北市隨機攻擊案疑有2套殺人計畫 檢警出動「3D雷射掃描儀」重建現場

押寶未來之星？蔣萬安快閃雙城論壇 上海方「非常理解」