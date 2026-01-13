緬懷蔣經國 洪秀柱：民主應回到節制權力

國民黨前主席洪秀柱。（資料照）

今天是先總統蔣經國辭世38週年，國民黨前主席洪秀柱在臉書上緬懷蔣經國，她強調，緬懷經國先生，不只是追思一位領導者，更是反思我們是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中。唯有回歸中華民國憲法的精神，民主才能真正長治久安。

洪秀柱表示，回望中華民國憲政發展的關鍵時刻，經國先生始終是一道無法迴避的歷史座標。他在國際局勢艱困、內外壓力交織之際，毅然推動解除戒嚴，開放黨禁、報禁，讓中華民國的民主化在秩序中前行，在憲政架構下深化。

洪秀柱說，那不是迎合潮流的姿態，而是對國家長遠穩定、對人民權利保障的深沉承擔。經國先生深知，民主若沒有法治為骨幹，只會淪為撕裂社會的工具。

洪秀柱表示，令人感慨的是，解除戒嚴已近四十年，台灣的民主自由，卻在近十年間不進反退。動輒以政治立場貼標籤、以行政權力壓制異議，司法選擇性辦案，言論空間日益收縮，這樣的景象，豈是經國先生當年所期盼的民主？

洪秀柱認為，緬懷經國先生，不只是追思一位領導者，更是反思我們是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中。唯有回歸中華民國憲法的精神，民主才能真正長治久安。

