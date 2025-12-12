緬懷達拉斯分會執行長凌濟成 享壽77歲
美國慈濟達拉斯分會執行長凌源良，法號濟成，今日圓滿此生，享壽77歲。原是位在達拉斯開公司，做家具進口的成功商人，無意間和慈濟結了一個緣。從原本只是順道由公司貨櫃，替台灣運慈濟書籍和物資，到後來成為會員，委員，再接棒成為達拉斯負責人。 一路走來，慈悲身影，又帶有實業家的魄力。風災來了，他帶頭發放救助金；氣爆發生，他親送現值卡安撫受災居民；疫情肆虐，他汗流浹背打包防護衣援助台灣。總是站在第一線，把愛帶進人群。
慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2021)：「 今天早上我們動員30多位志工， 重新整理貨櫃， 這已經是第二個貨櫃， 希望這批貨櫃，能夠順利返回台灣 。」
慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2022)：「 沒有你們 我們沒有辦法， 在這裡立足 也因為有你們， 慈濟才能在達拉斯落地生根 。」
分會從2011年開始，與歐巴馬中學合作推動靜思語課程，種下慧命的種子，學生們在感恩會獻上一曲「慈悲的心路」。
歐巴馬中學生 納爾馬亞(2022)：「 慈濟在全世界所做的一切， 會讓你覺得自己參與其中， 就像他們到我們學校陪伴我們， 我們 你會覺得自己是， 慈濟的一分子 在世界各地， 幫助很多需要人 點亮暗角 。」
疫情之後的孝親音樂會，孩子們為父母奉茶，道感恩。
慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2022)：「 三年來 我想大家， 都度過一個很困難的時刻， 很幸運地 我們大家都還很好 。」
除了災難應對與教育推展，凌濟成也不忘推動茹素善行，素食義賣會幫助弱勢。
慈濟志工 蕭秋菊(2021)：「 好久沒有做義賣 大家很高興， 能夠這次又可以做義賣， 所以師兄師姊都抱著一分， 很歡喜的心(在付出) 。」
慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2021)：「我希望大家 整個社區能夠， 慢慢慢慢地接受素食， 來平息這個災疫 。」
凌濟成總是走在最前線，與法親並肩，把愛落實在達拉斯每個需要的角落。
更多 大愛新聞 報導：
百年傳統準時發光 加州耶誕樹大道
年逾八十當收銀員 澳洲網紅募款伸援
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 165
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 61
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 10
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 3
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 34
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 16
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 414
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 37
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 24
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9