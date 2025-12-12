緬懷達拉斯分會執行長凌濟成 享壽77歲

美國慈濟達拉斯分會執行長凌源良，法號濟成，今日圓滿此生，享壽77歲。原是位在達拉斯開公司，做家具進口的成功商人，無意間和慈濟結了一個緣。從原本只是順道由公司貨櫃，替台灣運慈濟書籍和物資，到後來成為會員，委員，再接棒成為達拉斯負責人。 一路走來，慈悲身影，又帶有實業家的魄力。風災來了，他帶頭發放救助金；氣爆發生，他親送現值卡安撫受災居民；疫情肆虐，他汗流浹背打包防護衣援助台灣。總是站在第一線，把愛帶進人群。

慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2021)：「 今天早上我們動員30多位志工， 重新整理貨櫃， 這已經是第二個貨櫃， 希望這批貨櫃，能夠順利返回台灣 。」

廣告 廣告

慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2022)：「 沒有你們 我們沒有辦法， 在這裡立足 也因為有你們， 慈濟才能在達拉斯落地生根 。」

分會從2011年開始，與歐巴馬中學合作推動靜思語課程，種下慧命的種子，學生們在感恩會獻上一曲「慈悲的心路」。

歐巴馬中學生 納爾馬亞(2022)：「 慈濟在全世界所做的一切， 會讓你覺得自己參與其中， 就像他們到我們學校陪伴我們， 我們 你會覺得自己是， 慈濟的一分子 在世界各地， 幫助很多需要人 點亮暗角 。」

疫情之後的孝親音樂會，孩子們為父母奉茶，道感恩。

慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2022)：「 三年來 我想大家， 都度過一個很困難的時刻， 很幸運地 我們大家都還很好 。」

除了災難應對與教育推展，凌濟成也不忘推動茹素善行，素食義賣會幫助弱勢。

慈濟志工 蕭秋菊(2021)：「 好久沒有做義賣 大家很高興， 能夠這次又可以做義賣， 所以師兄師姊都抱著一分， 很歡喜的心(在付出) 。」

慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2021)：「我希望大家 整個社區能夠， 慢慢慢慢地接受素食， 來平息這個災疫 。」

凌濟成總是走在最前線，與法親並肩，把愛落實在達拉斯每個需要的角落。

更多 大愛新聞 報導：

百年傳統準時發光 加州耶誕樹大道

年逾八十當收銀員 澳洲網紅募款伸援

