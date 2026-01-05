緬懷一代電影教父！公益團體跨界宗教 延續李行導演大愛遺願

四季線上／陳軒泓 報導

為延續「電影教父」李行大愛遺願，公益團體紅心字會攜手天帝教天鎮堂，將在1月18日於桃園平鎮區義興市民活動中心舉辦「天帝教天鎮堂32週年慶—天鎮之光・共創未來」活動，透過公益與宗教跨界結合，把紅心字會榮譽理事長、一代電影教父李行導演，所堅持的「文化公益」精神仍持續發光。

李行導演生前熱心公益（照片提供：紅心字會）

李行導演生前曾長期擔任紅心字會理事長，承襲其父李玉階先生（天帝教首任首席使者）創立紅心字會的濟世精神，一生致力於關懷弱勢、受刑人家庭及推動兩岸電影交流。在即將到來的天帝教天鎮堂32週年慶典中，紅心字會將與主辦單位共同呈現「李行導演文化公益心」光影序章，透過珍貴影像重溫他如何將電影藝術轉化為社會暖流。現場還將安排經典電影主題曲猜歌互動，讓民眾在懷舊金曲中，緬懷這位永遠的公益推手。

李行承襲父親公益精神（照片提供：紅心字會）

此活動不僅是宗教盛事，更是一場向李行導演致敬的文化跨界實驗，將融合電影美學、西方芭蕾與 AI 科技，延續李行導演「以文化照亮人心，以公益照亮世界」的宏大願景。紅心字會秘書長李顯文表示：「李行導演曾說，路很長，慢慢走。我們舉辦這場活動，就是希望用『美』的事物——無論是電影、舞蹈還是科技——來包裝善良的心，讓公益精神能像光一樣，照進更多年輕人的心中。」

創新亮點《客家風華 in Ballet》：邀請「心舞季藝術舞蹈團」演出「戀戀五月雪」（照片提供：紅心字會）

