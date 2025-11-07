緬懷「新台幣之父」嚴家淦 陳冲: 當年貨幣改革與古寧頭同等功 都為台灣繁榮奠下基礎
本月適逢嚴家淦前總統120歲冥誕，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天為文緬懷，他指出，民國38年兩件大事-經濟新台幣、軍事古寧頭，都是成就當今經濟繁榮的必要條件；當時台灣通膨嚴重，民眾對貨幣已無信任，有新台幣之父之稱的嚴家淦，時任台灣財政廳長，縝密規劃貨幣改革，順利接軌中央政府遷台，也奠定日後經濟起飛的基礎。
陳冲指出，賴總統在光復節憑弔古寧頭，重點在於強調國軍第一場台海勝仗，肯定前人的犧牲換得繁榮、對抗威脅守護民主等，尚符當前政策需要，既然如此，對於經濟上前人的付出，是否也表彰其功、表示敬意。家淦先生被譽為新台幣之父，其後歷任財政部長、院長、副總統、總統，功勳卓著，均有紀錄可稽，時下被尊為護國神山催生的幾位部長，早年皆為嚴院長時的閣員。
以下是陳冲發表的觀點全文:
經濟新台幣、軍事古寧頭 作者:陳冲
邇來新台幣、古寧頭都成熱門字眼，前者因央行突在立院拋出改版訊息，後者則因光復節賴總統只談古寧頭，箇中原因均引發坊間熱議。
如果沒有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有後來經濟的發展；如果沒有民國38年的古寧頭大捷，就沒有爾後繁榮的台灣。這是多年前小學同學重聚壯遊金門時，我站在古寧頭海灘默禱後的分享。當然，台灣經濟的發展與繁榮，是個複雜的議題，這兩者只是必要條件(necessary condition)而已，如用拉丁法諺: conditio sine qua non 或許更為傳神。
第二次世界大戰結束，台灣光復，但因戰後常併發的通膨，加上日本當局於宣布投降後大量印發用以搶購物資的台灣銀行券(許介鱗教授研究)，而內地攜入金圓券也助漲物價，復以國共內戰又起，人心惶惶，據統計戰後平均年通膨達676%，民國37年一枚57元的雞蛋，至38年6月已要價7100元，民眾對貨幣已無信任，情況相當危急，不輸一次戰後的德國，或本世紀初經濟崩盤的辛巴威(Zimbabwe)，亟需貨幣改革。
但貨幣信用的建立，決不是只有改版而已，前述辛巴威只會改版，結果愈改愈沒人要，最後印出一張十四個零的鈔券(一百兆)，依舊不振，就是一例。當年台灣財政廳長嚴家淦深知此中奧妙，面對危急，事前深思熟慮，縝密規劃，然因國步艱難，手頭籌碼不多，需多方奔走，殫精竭慮。38/6/15嚴廳長在台灣省諮議會報告，即日起貨幣改革，新台幣限額二億元，絕不濫發，信用以向中央爭取的黃金八十萬兩為發行準備，並有一千萬美元為外匯準備，另為避免物價波動，專案進口白米一萬噸，以應民生，最後再宣示停止兌換金圓券等措施，擺出陣勢就已顯示十足籌謀。外界雖有怨言，但見準備周全，中規中矩，民心頓安，一場風暴，漸次平息，並順利接軌下半年的中央政府遷台，也奠定日後經濟起飛的基礎。家淦先生被譽為新台幣之父，其後歷任財政部長、院長、副總統、總統，功勳卓著，均有紀錄可稽，時下被尊為護國神山催生的幾位部長，早年皆為嚴院長時的閣員。
至於古寧頭戰役，發生在民國38年十月下旬，共軍連戰皆捷，打算一舉拿下金門，結果因不熟潮汐漲退，登島9086人，多數陣亡，被俘逾三千人。我在2018年古寧頭七十周年前夕，曾有一文簡述經過，主要當時情勢混亂，無人知悉全貌，不過七年前曾在金門島上巧遇當年發出第一彈的熊班長，略悉戰況的激烈。賴總統在光復節憑弔古寧頭，引發陰謀論，其實戰役始自38/10/25，光復節談談古寧頭也無不妥，只是忘了主角(光復節)，難免物議。不過總統重點，應在強調國軍第一場台海勝仗、前人的犧牲換得繁榮、對抗威脅守護民主等，尚符當前政策需要，既然如此，也不應忘卻在經濟上前人的付出。
毋忘前人! 本月為嚴前總統120歲冥誕，欣悉賴總統肯定前人的犧牲奉獻，是否也以後輩身分對以前總統表彰其功、表示敬意呢?
更多太報報導
快訊／提前創下全年新高！ 10月出口618億美元創歷年單月新高 年增49.7% 連24紅
財金公司金博會一搞定最潮金融服務！ 秀領現金、數位券、齊防詐、秒驗證都OK ！
快訊／AI教父抵台 直奔台積電台南廠！黃仁勳：業績很強 來鼓勵台積電加加油!
其他人也在看
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 18 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 23 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 8 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性
民視新聞／郭欣華 綜合報導美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。民視 ・ 1 天前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 22 小時前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
民進黨選對會徵召參選新北市長 蘇巧慧：組最強團隊打贏2026選戰
民進黨選對會今天（5日）開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。蘇巧慧下午表示，感謝選對會的推薦，她已經做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 6 小時前
強化黨中央與立院黨團溝通 鄭麗文延攬前黨團主任接黨主席辦公室主任
國民黨主席鄭麗文上任後，與立法院黨團互動受關注。知情人士指出，鄭已著手延攬立院國民黨團前主任、現任黨籍立委許宇甄辦公室主任沈建億接任黨主席辦公室主任。據指出，鄭已完成徵詢，目前就看許是否願點頭「借將」。太報 ・ 16 小時前
鄭麗文再公布新人事！牛煦庭、江怡臻任發言人 新媒體部主任王安國
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日全代會正式上任後，陸續公布人事案，今日又再度公布最新一波的人事案。中天新聞網 ・ 1 天前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 1 天前
1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去
今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗......風傳媒 ・ 1 天前
黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 6 小時前