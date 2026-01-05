緬獨立日大赦囚犯 翁山蘇姬仍遭監禁

記者賴韋廷／綜合報導

緬甸軍政府在4日獨立日當天，宣布大赦6134名緬甸籍囚犯，另有52名外籍囚犯也獲釋，並將驅逐出境。另一方面，翁山蘇姬仍持續遭監禁，顯示緬甸恢復民主仍遙遙無期。

法國新聞網站「France24」報導，今年4日適逢緬甸78週年獨立日，軍政府領袖敏昂萊宣布赦免逾6000名囚犯，並遣返52名外籍囚犯。報導說明，有數百名家屬聚集在位於仰光的仁盛監獄大門外，舉著印有入獄親人姓名的標牌，等待家人獲釋。緬甸軍政府宣稱，這項年度大赦是出於「人道主義與同情心」考量。

廣告 廣告

緬甸自2021年2月發生軍事政變後，民主運作體制中斷，國家更陷入多年內戰。報導指出，政變迄今緬甸軍政府已逮捕數千名抗議人士和異議者。

此外，緬甸軍政府於去年底開始舉行政變以來的首場大選，軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）取得領先，外界批評軍政府意圖透過選舉取得統治正當性。翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NLD）已被解散，未能參與選舉，她本人也仍被監禁。

緬甸軍政府4日宣布大赦逾6千名囚犯，數百名家屬聚集在仰光仁盛監獄大門外，等待家人獲釋。（達志影像／美聯社）