緬甸下週全國大選 軍政府逮捕逾200人控破壞選舉

2025年10月28日，緬甸全國大選競選活動起跑，軍方支持的「聯邦團結發展黨」在首都奈比多造勢。美聯社



緬甸將於本月28日舉行軍方政變4年多以來的首次全國大選，軍政府本週表示，已依據一項新法逮捕逾200人，指控這些人破壞選舉。

路透社報導，軍政府的逮捕行動引發選舉監督團體批評，指新法被用來封殺對政權的批評，並阻止外界監督。

軍政府預定於28日舉行全國大選，這將是2021年2月軍方政變推翻文人政府以來的首次大選。

曾於2015年與2020年選舉擔任國際認證觀察員的「亞洲自由選舉網絡」（ANFREL）在一份評估報告中指出，軍政府今年7月頒布的選舉保護法是一項重大隱憂。

國營媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）本週報導，當局已依該法至少起訴229人，指控企圖破壞選舉程序。

報導並未說明被起訴者的身分或可能面臨的具體刑責。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）未回應置評請求。

緬甸選舉保護法禁止任何意圖干擾選舉的行為以及舉行抗議活動，包括在社群媒體上發表批評言論。違法者一經定罪，刑責從3年徒刑到死刑不等。

ANFREL指出，該法已被用來對付張貼抵制選舉貼紙的年輕人，在社群媒體上發表意見的電影導演與藝術工作者，且被用於起訴記者。

該組織表示：「這項選舉保護法並非用來確保和平且具競爭性的選舉，而是被用來噤聲異議、嚇阻抗議行動並阻擋獨立監督，使任何形式的選舉觀察都有刑事風險。」

數個國家、聯合國以及人權團體形容，這場分階段舉行的大選是一場騙局，目的在透過代理人讓軍方將領繼續掌權，不過軍政府堅稱選舉獲得民眾支持。

緬甸大選第一階段投票將於29日舉行，涵蓋包括最大城市仰光在內的100多個城鎮地區。第二階段預定明年1月11日進行，另有約100個鎮區投票。是否進行第三階段投票以及相關細節，緬甸當局尚未公布。

這場政變後首次全國大選，將在激烈內戰中進行。2021年政變中，軍方推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導、並由全國民主聯盟執政的民選文人政府。

全國民主聯盟已在軍政府命令下解散，其他多個政治團體也抵制選舉，進一步引發國際社會對選舉可信度的批評。

軍政府仍為推動選舉計畫辯護。緬甸官媒報導，紹敏通上週在仰光的一場記者會上表示：「選舉是為了緬甸人民而舉行，而不是為了國際社會。國際社會是否感到滿意，並不重要。」

翁山蘇姬的兒子兒子阿里斯（Kim Aris）15日表示，過去兩年多來沒有人可以接觸或連繫翁山蘇姬，他認為高齡80歲的母親很可能已經死在牢裡。

緬甸軍政府隔天立即駁斥，指控阿里斯企圖影響大選，並稱翁山健康良好。

