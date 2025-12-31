緬甸主力旅行社業者踩線台中 醫療觀光亮點呈現

中社花市

台中市政府為拓展東南亞觀光市場及展現台灣國際醫療量能，深化本市觀光城市形象，於12月29日邀請緬甸觀光旅行社業者來台中踩線，規劃以「醫療觀光結合休閒旅遊」為主軸，實地走訪台中慈濟醫院，並安排參觀麗寶樂園、中社花市等指標性觀光亮點，讓國際旅遊業者深入了解台中多元且具競爭力的觀光資源。

台中慈濟醫院

觀光旅遊局長陳美秀表示，踩線團首站前往台中慈濟醫院，透過院方專業簡報與實地導覽，深入認識醫院在智慧醫療、國際化服務、完善照護流程及人文關懷等方面的特色。緬甸旅行社代表對台中醫療水準、友善環境及國際病患接待量能表示高度肯定，認為極具發展醫療觀光行程的潛力，未來國際旅客可結合健康檢查、術後休養及家屬陪同旅遊，打造極具吸引力的客製化產品。

麗寶樂園

觀旅局補充，除醫療觀光主題外，台中食宿遊購皆遠近馳名，踩線行程亦安排走訪台中重要觀光景點，包含深受親子與年輕族群喜愛的麗寶樂園，讓業者實地感受大型主題樂園、度假飯店、專業合格卡丁車賽車場及大型購物商場，體驗一站式服務的完整性；還有廣受亞洲遊客喜愛的中社花市，欣賞四季花海景觀，體驗台中豐富的農業觀光與自然風貌，展現先進城市兼具休閒、文化與生活美學的多元魅力。

觀旅局指出，此次並邀請緬甸主力旅行社代表品嘗台中十大伴手禮「水果酥」，以精緻的外觀美感，搭配酸甜有層次的風味變化，讓到訪嘉賓皆讚不絕口。隨行人員在踩線期間同時宣傳台中的飲食觀光魅力，有著歷久不衰的太陽餅，將華人飲茶推廣至世界舞台的珍珠奶茶，四季皆有人氣的火鍋料理，年輕族群最愛的烤肉店，還有遍布全市的夜市小吃等，多元豐富的美食文化，在在皆吸引國際遊客一再造訪、流連忘返。

中社花市欣賞四季花海

陳美秀局長特別表示，入境遊客版圖自2024年起已有明顯的變化，東南亞旅客已日漸趨多，其總占比更勝於疫情之前，而台中多樣化的城市風貌更結合了現代建築、歷史軌跡與文創能量，成為東南亞旅客十分喜愛的旅遊目的地；而本市具備優質醫療資源、便捷交通及豐富觀光亮點，透過此次邀請緬甸觀光旅行社踩線交流，期盼促成更多國際合作契機，吸引海外旅客以「旅遊＋醫療」方式造訪臺中，進一步提升城市國際能見度，推動觀光產業與醫療服務雙向發展。