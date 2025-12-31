緬甸主力旅行社業者踩線台中 醫療觀光亮點呈現
台中市政府為拓展東南亞觀光市場及展現台灣國際醫療量能，深化本市觀光城市形象，於12月29日邀請緬甸觀光旅行社業者來台中踩線，規劃以「醫療觀光結合休閒旅遊」為主軸，實地走訪台中慈濟醫院，並安排參觀麗寶樂園、中社花市等指標性觀光亮點，讓國際旅遊業者深入了解台中多元且具競爭力的觀光資源。
觀光旅遊局長陳美秀表示，踩線團首站前往台中慈濟醫院，透過院方專業簡報與實地導覽，深入認識醫院在智慧醫療、國際化服務、完善照護流程及人文關懷等方面的特色。緬甸旅行社代表對台中醫療水準、友善環境及國際病患接待量能表示高度肯定，認為極具發展醫療觀光行程的潛力，未來國際旅客可結合健康檢查、術後休養及家屬陪同旅遊，打造極具吸引力的客製化產品。
觀旅局補充，除醫療觀光主題外，台中食宿遊購皆遠近馳名，踩線行程亦安排走訪台中重要觀光景點，包含深受親子與年輕族群喜愛的麗寶樂園，讓業者實地感受大型主題樂園、度假飯店、專業合格卡丁車賽車場及大型購物商場，體驗一站式服務的完整性；還有廣受亞洲遊客喜愛的中社花市，欣賞四季花海景觀，體驗台中豐富的農業觀光與自然風貌，展現先進城市兼具休閒、文化與生活美學的多元魅力。
觀旅局指出，此次並邀請緬甸主力旅行社代表品嘗台中十大伴手禮「水果酥」，以精緻的外觀美感，搭配酸甜有層次的風味變化，讓到訪嘉賓皆讚不絕口。隨行人員在踩線期間同時宣傳台中的飲食觀光魅力，有著歷久不衰的太陽餅，將華人飲茶推廣至世界舞台的珍珠奶茶，四季皆有人氣的火鍋料理，年輕族群最愛的烤肉店，還有遍布全市的夜市小吃等，多元豐富的美食文化，在在皆吸引國際遊客一再造訪、流連忘返。
陳美秀局長特別表示，入境遊客版圖自2024年起已有明顯的變化，東南亞旅客已日漸趨多，其總占比更勝於疫情之前，而台中多樣化的城市風貌更結合了現代建築、歷史軌跡與文創能量，成為東南亞旅客十分喜愛的旅遊目的地；而本市具備優質醫療資源、便捷交通及豐富觀光亮點，透過此次邀請緬甸觀光旅行社踩線交流，期盼促成更多國際合作契機，吸引海外旅客以「旅遊＋醫療」方式造訪臺中，進一步提升城市國際能見度，推動觀光產業與醫療服務雙向發展。
其他人也在看
獨家／砸16萬搭嘸北極特快車！旅行社出發前才說額滿
獨家／砸16萬搭嘸北極特快車！旅行社出發前才說額滿EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 5
詭異！兩地機場秤行李重量差10kg 旅客多付2千元超重費喊怪
跨年將至，不少民眾選擇出國玩，不過卻有民眾在網路上控訴，自己在家中秤行李，才11多公斤，但到了機場卻變成22公斤，因此多付了兩千多塊超重費，下飛機後再次測試，重量又變回12公斤，讓民眾覺得很奇怪，對此，機場人員表示，如果有疑慮，可以詢問人員是否能重新歸零測量。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
台中景點｜后里 3 大人間仙境一次玩！落羽松秘境、透明獨木舟、火炎山景觀餐廳全收錄
當小編說「台中后里有仙境」時，朋友一開始都不相信——直到小編把照片拿出來。這次小編特地安排了一趟后里秘境小旅行，三個景點各有特色：有琥珀色夢幻落羽松、有美到像國外的透明獨木舟湖景、還有能一邊吃甜點一邊 […]民生頭條 ・ 23 小時前 ・ 1
桃園石門水庫「楓」景如畫 快把握最美時刻到這些地點賞楓
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者黃雅蘭 秋冬…中華日報 ・ 1 天前 ・ 3
森林幫你Relax 桃園「山系」景點超療癒！走步道、泡北橫美人湯還能體驗最新溫泉戲水區
隨著冬日寒意漸濃，都市上班族急需一場洗滌身心的療癒之旅。桃園復興區憑藉豐富的森林資源與自然溫泉，不僅能走進東眼山與小烏來感受芬多精洗禮，還能前往今年全新優化的「宇內溪溫泉戲水區」，最後再跳入暖呼呼的「北橫美人湯」中放鬆，這套由北橫公路串連起的「山系」玩法，絕對能讓緊繃的靈魂在森林簇擁下獲得徹底解放。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 16 小時前 ・ 4
南投景點｜南投最新打卡景點 春秋山林美到像仙境 足浴＋珍奶＋山景一次滿足
邊泡腳邊喝春水堂？這不是夢！南投最新打卡點「春秋山林」把山景、珍奶和足浴一次集滿！從早上開門卡位餐廳，到午後躺椅放空、孩子玩戲水，大人小孩都能找到屬於自己的療癒角落。門票年底前還能折抵100元，快趁秋 […]民生頭條 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
集集小火車要回來啦！綠色隧道美景將重現
[NOWnews今日新聞]停駛4年的集集小火車要回來啦！明年1月5日下午先恢復第一階段通車，民眾可以從彰化二水站搭到南投集集站；至於集集到車埕，預計明年7月全線恢復行駛。立委游顥表示，當天不只由知名藝...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
台東這樣玩最出片 招財貓土地公、美館館裡看海、卡通車遊伯朗大道！6大玩法一次滿足
想拍出滿滿記憶卡的台東行程，玩法一定要夠有梗！從能俯瞰太平洋的海景盪鞦韆與高空滑索、伯朗大道上超吸睛的狗狗造型卡通電動車，到鹿野鄉公所童話感爆棚的糖果屋建築，一路都是社群熱拍焦點；再加碼順遊花蓮理想大地，體驗超跑造型卡丁車，動靜皆宜、親子情侶都適合。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 天前 ・ 5
中部哈日族願望成真 星宇明年3月底台中直飛東京
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，星宇航空已經於昨（29）日列載台中－東京成田航線的飛航時刻，2026年3月30日起以A321neo機型飛航每週4班，近期將開放訂位。另外，航空迷也指出，星宇明年預計也會開航台中至熊本，未來台中也會評估北海道札幌，讓哈日族相當期待。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 2
華航攜手「T+T」讓米其林美食飛上天！ 明年元旦起長程航班全艙等都吃得到
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導中華航空今（29）日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自明年1月1日起，於台灣出發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
日本東北旅行團推薦，造訪銀山溫泉神隱少女
日本東北旅行團推薦，造訪銀山溫泉神隱少女Yahoo特別企劃 ・ 22 小時前 ・ 1
2026台灣將有航空公司直飛波蘭 由空巴A350執飛
國籍航空申請要直飛波蘭，桃園起飛、華沙降落的新航點，航空公司向民航局是客運、貨...信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
解鎖北台灣免費泡湯聖地 6大秘境足湯、野溪溫泉一次收藏
北台灣除了高檔溫泉飯店，其實隱藏著許多「零元」溫泉祕境，讓旅人能以最親民的方式感受大地暖流。從台北北投的煙霧地熱景觀到宜蘭、桃園的深山野溪，這些景點不僅提供了舒壓的泉水，更與周邊壯麗的自然景緻相結合。趁著週末，趕快收藏這些祕境，讓冬日的疲累隨著騰騰蒸氣一掃而空。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 16 小時前 ・ 5
快訊／台海緊張！「離島空中交通」大亂 華信、立榮明日航班異動一次看
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受中國解放軍在台海周邊擴大軍事演習影響，離島空中交通出現重大調整。華信航空與立榮航空今（29）日晚間相繼公告，明（30...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿里山賓館新春限定 櫻花主題房早鳥優惠開跑，送「Win -Win森林密馬」福袋
阿里山賓館新春限定櫻花主題房早鳥優惠開跑【旅遊經洪書瑱報導】一年之計在於「春」、一日之計在於晨，轉眼旅遊經 ・ 16 小時前 ・ 1
台東跨年＋包機秒殺！馬來西亞156旅客今抵達
台東縣政府攜手華府旅遊集團及峇迪航空（Batik Air）推出的馬來西亞5日遊包機專案，156名國際旅客今（30）日近中午抵達台東，除走訪自然景點、品嘗在地美食，也將參與「2026台東跨年晚會」。旅行社指出，本次包機主打跨年演唱會行程，在馬來西亞市場引發高度關注，機票與遊程開賣後瞬間秒殺。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
南化區龍湖步道全線修繕完成 打造最佳登山遊憩新亮點
市府觀光旅遊局於114年中進行南化區龍湖步道等設施之整建及優化改善工程，並於今年12月初完工，步道全線已重新開台灣好報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
2026韓國旅遊新指標！京畿道深度旅遊 僑村炸雞學校即將開課
隨著台灣旅客赴韓旅遊次數逐年攀升，旅遊型態已從單純的首爾市區購物，轉向追求更具深度與獨特性的「近郊旅行」。環繞首爾、交通便利的「京畿道」，憑藉豐富的自然人文景觀與影視聖地優勢，成為現今最夯旅遊趨勢。不論是追隨韓劇熱點，或是體驗最新的手作文化，京畿道正以「深度停留」的魅力，擄獲台灣遊客的心。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
獨家／桃機行李超重10kg多付2000元！ 旅客控「磅秤不準」
獨家／桃機行李超重10kg多付2000元！ 旅客控「磅秤不準」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
台中航線+1！星宇航空3/31直飛越南峴港
台中市近年國際旅客增加，星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，繼明年將直飛宮古島之外，立委蔡其昌宣布，已經收到星宇航空確認，明年將新增台中直飛越南中部峴港航班，於2026年3月31日上午開航，已於昨（29）日售票，至於「台中直飛東京成田」航線，仍差臨門一腳。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1