緬甸主力旅行社業者踩線台中 醫療觀光結合休閒旅遊展現國際競爭力

▲緬甸主力旅行社業者踩線台中中社花市等指標性景點，讓國際旅遊業者深入了解台中多元且具競爭力的觀光資源。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】為拓展東南亞觀光市場、展現台灣國際醫療量能，台中市政府持續深化城市觀光品牌形象，於12月29日邀請緬甸主力觀光旅行社業者來台中踩線交流。本次行程以「醫療觀光結合休閒旅遊」為主軸，安排實地走訪台中慈濟醫院，並串聯麗寶樂園、中社花市等指標性景點，讓國際旅遊業者深入了解台中多元且具競爭力的觀光資源。

▲台中市政府積極開拓醫療觀光商機。

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀表示，踩線團首站前往台中慈濟醫院，透過院方專業簡報與導覽，讓業者深入認識醫院在智慧醫療、國際化服務、完善照護流程及人文關懷等面向的特色。緬甸旅行社代表對台中優質醫療水準、友善就醫環境及國際病患接待量能表達高度肯定，認為台中極具發展醫療觀光產品的潛力，未來可結合健康檢查、醫療療程、術後休養及家屬陪同旅遊，打造具吸引力的客製化行程。

▲慈濟醫院呈現精密設備及醫療量能。

觀旅局補充，除醫療觀光主題外，台中在「食、宿、遊、購」各面向皆具備完善條件。踩線行程亦安排走訪深受親子與年輕族群喜愛的麗寶樂園，實地體驗結合主題樂園、度假飯店、專業卡丁車賽車場及大型購物商場的一站式服務；同時造訪廣受亞洲旅客青睞的中社花市，欣賞四季花海景觀，感受台中豐富的農業觀光與自然風貌，展現城市兼具休閒、文化與生活美學的多元魅力。

▲緬甸旅行社業者參訪中社花市。

此外，市府亦特別安排緬甸業者品嘗台中十大伴手禮之一的「水果酥」，其精緻外型與酸甜層次風味廣獲好評。踩線期間也同步介紹台中的飲食觀光特色，包含歷久不衰的太陽餅、享譽國際的珍珠奶茶、四季皆受歡迎的火鍋料理、年輕族群喜愛的燒烤餐廳，以及遍布全市的夜市小吃，展現台中多元且深具魅力的美食文化。

▲緬甸旅行社業者參訪台中慈濟醫院。

陳美秀局長指出，自2024年起，入境旅遊市場版圖已有明顯變化，東南亞旅客人數持續成長，整體占比更勝疫情前。台中結合現代建築、歷史軌跡與文創能量的城市風貌，深受東南亞旅客喜愛；加上完善醫療資源、便捷交通與豐富觀光亮點，透過此次邀請緬甸主力旅行社踩線交流，期盼促成更多國際合作機會，吸引海外旅客以「旅遊＋醫療」方式造訪台中，進一步提升城市國際能見度，推動觀光產業與醫療服務雙向發展。