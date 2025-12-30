緬甸主力旅行社業者踩線台中

緬甸旅行社業者參訪中社花市。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府拓展東南亞觀光市場及展現台灣國際醫療量能，深化台中市觀光城市形象，邀請緬甸觀光旅行社業者來台中踩線，規劃以「醫療觀光結合休閒旅遊」為主軸，實地走訪台中慈濟醫院，安排參觀麗寶樂園、中社花市等指標性觀光亮點。

觀旅局長陳美秀說，踩線團首站前往台中慈濟醫院，透過院方專業簡報與實地導覽，深入認識醫院在智慧醫療、國際化服務、完善照護流程及人文關懷等方面的特色。

緬甸旅行社業者參訪台中慈濟醫院。（記者徐義雄攝）

緬甸旅行社代表對台中醫療水準、友善環境及國際病患接待量能表示高度肯定，認為極具發展醫療觀光行程的潛力，國際旅客可結合健康檢查、術後休養及家屬陪同旅遊，打造極具吸引力的客製化產品。

廣告 廣告

觀旅局補充，台中食宿遊購遠近馳名，踩線行程安排走訪台中重要觀光景點，包含深受親子與年輕族群喜愛的麗寶樂園，業者實地感受大型主題樂園、度假飯店、專業合格卡丁車賽車場及大型購物商場，體驗一站式服務的完整性；廣受亞洲遊客喜愛的中社花市，欣賞四季花海景觀，體驗台中豐富的農業觀光與自然風貌，展現先進城市兼具休閒、文化與生活美學的多元魅力。

邀請緬甸主力旅行社代表品嘗台中十大伴手禮「水果酥」，以精緻的外觀美感，搭配酸甜有層次的風味變化，到訪嘉賓皆讚不絕口。

踩線期間宣傳台中的飲食觀光魅力，有著歷久不衰的太陽餅，華人飲茶推廣至世界舞台的珍珠奶茶，四季皆有人氣的火鍋料理，年輕族群最愛的烤肉店，還有遍布全市的夜市小吃等。