緬甸五天掃蕩逮捕近1600名外國詐騙犯 其中至少2人來自台灣

緬甸官方媒體週日（23日）報導說，最近五天內針對KK園區以及水溝谷園區兩大詐騙據點的掃蕩，已經逮獲1590名外國非法入境的詐騙犯。其中，週六（22日）在水溝谷抓到的223名外國人，就有2名台灣詐騙犯。

官營的《緬甸新光報》英文版週日報導，在水溝谷的連續5天行動，已經拘捕了藏匿在各處的非法入境參加詐騙嫌犯。當局查獲2893台電腦、2萬1750支手機、101台Starlink衛星接收器、21個路由器以及大量用於網路詐騙和賭博活動的材料器具。

而在週六的水溝谷掃蕩中，當局逮捕了100名中國人、14名越南人、15名衣索比亞人以及13名印尼人等223名外國公民，其中有2人來自「中華台北」（台灣）。

報導說，被捕的外國公民目前拘留在妙瓦底水溝谷妙英村Lonhtin的建築物中。緬甸官員週六核實了253名外國人的身分，正在進行必要程序，以便儘快把這些人遣返各自國家。

這波打擊在KK園區的重點是拆除詐騙園區的非法建築，報導說最近一波打擊中已經拆除635棟建築的10棟，截至目前為止已經拆了206棟。

報導說從2025年1月30日到11月22日，緬甸總共拘留了1萬2468名非法入境的外國人。其中已有9978人透過泰國遣返到各自國家，剩餘的 2490名外國人也已準備好移交給各自國家。

