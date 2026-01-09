緬甸僑生教育之父倫景雄助學僑生 獲頒臺師大名譽博士

臺師大吳正己校長（左）頒贈學位證書給倫景雄董事長。(臺師大提供)

為了感謝龍門勵學基金會董事長倫景雄長年資助緬甸學生來臺，國立臺灣師範大學特別頒授「名譽社會科學博士」學位，表彰其以教育促進社會流動、以行動實踐人道關懷的卓越典範，對國際人才培育、文化交流與社會安定，產生深遠而持續的正面影響。

龍門勵學基金會董事長倫景雄長期協助國立臺灣師範大學僑生先修部設立獎助學金，累計幫助超過千名緬甸僑生安心就學，甚至在緬甸戰爭動盪時刻，主動發起「龍門包機」計畫，協助數千位受困學生安全來臺深造。

臺師大校長吳正己表示，倫景雄博士始終相信，教育可以改變一個人，也可以改變一個家庭，他將這個信念徹底實踐，無論從教育、文化傳承或人道關懷，都可看到他長期低調但堅定地投入及付出，臺師大感佩倫景雄長年關懷世界各地的學生，尤其是緬甸學生，尤其他與家人透過龍門勵學基金會，長期支持臺師大先修部的僑生，今年並擴及幼兒與家庭學系的僑生，在學生在需要幫助時，確保他們能留臺安心學習，對學生而言，不僅是一份資助，更是一份被理解、被接住的力量，他幫助僑生的實踐，與臺師大致力於教育公平與國際連結的辦學精神高度契合。

倫景雄先生表示，大家認為他做了很多事，其實沒有，他只做了媽媽叮囑的事情，就是能多幫助別人。現在他已經九十多歲，身體健康也大不如前，但是自己能做到媽媽的交代，覺得很開心。

倫景雄1962年畢業於臺灣大學電機工程學系，長年投身科技產業，事業有成後，積極推動公益與教育的實際行動。

倫景雄與臺師大也有深厚淵源。其夫人吳潔如女士為臺師大家政系（現為幼兒與家庭科學系）校友，他也曾於2017年隨臺師大緬麗伊甸園國際志工服務隊到緬甸，深感於當地孩子物資與教育資源貧乏。因此，自107學年度起，倫景雄特別於僑生先修部設立緬甸學生獎助學金，長期支持來自緬甸的僑生在臺安心就學。迄今已累計協助數千名學生順利完成先修課程，銜接臺灣各大專校院。

倫景雄與家人及好友共同創立龍門勵學基金會，積極推動助學、興學與人道援助。多年來，基金會足跡遍及臺灣、中國大陸多省，以及泰北、柬埔寨與緬甸等地，透過偏鄉校舍建設、獎助學金、教育資源挹注與急難救助，幫助學校及學生，讓弱勢學子不因貧困而失學。