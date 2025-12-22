緬甸叛軍控制區平民面臨政府軍空襲與一場被指虛假的選舉

伊昂·扎·金在軍政府空襲後被迫逃離家園。 [BBC]

上個月的一個深夜，伊昂·扎·金（Iang Za Kim）聽到鄰村傳來爆炸聲，隨後戰機呼嘯而過。她衝出家門，看見遠方升起濃煙。

「我們非常害怕，以為軍政府的飛機也會轟炸我們。所以我們拿了能帶的東西——一些食物和衣服，逃進村子周圍的叢林。」

伊昂回憶11月26日在緬甸西部欽邦的K-Haimual村所發生的事，臉上顫抖，隨後崩潰痛哭。

她只是近幾週成千上萬逃離家園的平民之一。緬甸軍方在叛軍控制區展開猛烈空襲與地面攻勢，試圖在12月28日開始的選舉之前奪回領地。

圍坐在她身邊的四個女人也哭了起來，她們為了安全付出的代價，創傷清晰可見。

伊昂逃離的直接原因是空襲，但她也不想被迫參加選舉。

「如果被抓到拒絕投票，他們會把我們關進監獄並施以酷刑。我們逃走就是為了不必投票。」她說。

許多平民為了逃避緬甸的暴力，已越境進入印度。 [BBC]

欽邦居民形容這次軍方攻勢是三年來最猛烈的一次。

許多流離失所者在邦內尋求庇護，伊昂所在的一群人則越境進入印度米佐拉姆邦（Mizoram state），目前暫住在瓦帕伊村（Vaphai）一座破舊的羽毛球場，隨身物品裝在塑膠袋裡。

印度村民給他們提供了食物和基本用品。

拉爾·烏克·唐（Ral Uk Thang）已經80歲，也被迫逃離了家園，在叢林臨時搭建的庇護所中度過數日，才終於安全抵達。

「我們害怕自己的政府。他們極其殘酷。軍隊過去曾進入我們和其他村莊，把人逮捕，折磨他們，還焚毀房屋。」

在緬甸自由採訪並不容易。軍政府不允許外國記者自由進入。自2021年2月上一次選舉後不久，軍方通過政變奪權後，此後一直因鎮壓平民、打擊國內反抗勢力而遭國際譴責。

在最近的攻勢中，軍政府於上週轟炸了欽邦南面的若開邦的一家醫院。當地叛軍稱至少30人死亡，70人受傷。

欽族人權組織（The Chin Human Rights Organisation）指出，自9月中旬以來，欽邦至少有三所學校和六座教堂遭空襲，造成12人死亡，其中包括六名兒童。

BBC已獨立核實10月13日萬海村（Vanha）一所學校遭轟炸，兩名學生——7歲的約翰·普恩·利安·宗（Johan Phun Lian Cung）和12歲的辛·瑟爾·茂伊（Zing Cer Mawi）——在上課時喪生，另有十多名學生受傷。

緬甸軍政府未回應BBC關於相關指控的質詢。

巴維·內伊·利安（Bawi Nei Lian）和他的妻子、兩個孩子已經二度流離失所。2021年政變後，他們在法蘭鎮（Falam）的家曾被空襲燒毀，後來在K-Haimual重建生活。如今他們再度無家可歸。

「我無法用言語形容這有多痛苦、多艱難，但我們必須離開才能活下來。」

他說：「我希望世界知道，軍方聲稱這次選舉自由公平，完全是謊言。主要政黨都不能參選，怎麼會有真正的民主？」

巴維·內伊·利安（左）表示，預定舉行的選舉是一場騙局。 [BBC]

昂山素季（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）曾在兩次選舉中大獲全勝，如今因大部分高層領袖（包括昂山素季）被監禁，無法參選。

「我們不想要這場選舉。軍方不懂治理國家，只為高層謀利。昂山素季執政時，我們曾稍微體驗過民主，但現在只有眼淚。」拉爾·烏克·唐說。

伊昂·扎·金認為選舉將會被操縱：「如果我們投票給非軍方政黨，我相信他們會竊取選票，宣稱我們投給了他們。」

選舉將分階段舉行，結果預計在1月底公布。叛軍稱這是場騙局。

在欽邦最主要的叛軍組織「欽民族陣線」基地，副主席蘇伊·卡爾（Sui Khar）表示：「這場選舉只是為了延續軍事獨裁，與人民意願無關。而且軍方在欽邦幾乎無法控制大片區域，怎麼舉行選舉？」

他指著地圖上激戰區域，稱過去一個月已有近50名叛軍受傷，還有人陣亡，但暫未公布數字。

「軍方從四個方向派出數百名士兵進攻欽邦北部，並以空襲、炮火和無人機支援。」

阿貝爾在與軍政府作戰時失去了右腿，雙手也嚴重受傷。 [BBC]

進入基地的通道極少。它位於茂密山林中，是欽邦抵抗軍的核心。

蘇伊·卡爾帶我們參觀基地醫院，看到一群昨夜送來的傷兵，經過數小時手術，有人不得不截肢。

許多人在2021年政變時還是學生，如今剛成年，放棄夢想投入前線戰鬥。

18歲的阿貝爾（Abel）痛得無法說話。他與隊伍奪回軍方一週前占領的領土，雖然贏得戰鬥，但失去了右腿，雙手也重傷。

旁邊床上的西西·貌昂（Si Si Maung）19 歲，也截去一條腿。

「敵軍撤退時，我衝上前踩到地雷，爆炸中受傷，隨後遭空襲。空襲讓我們非常艱難，」他說，「我失去一條腿，但即使付出生命，我也願意犧牲，只為後代能過更好的生活。」

醫院一間間病房都能看到這場攻勢的殘酷影響。

成千上萬像西西·貌昂這樣的年輕人拿起武器對抗軍政府，幫助叛軍在過去四年半中面對更強大的敵人並取得快速進展。

80歲的拉爾·烏克·唐希望選舉後軍方撤退，他能回家。

「但我不認為自己能活著看到緬甸恢復民主，」他說，「我希望我的子孫有一天能見證它。」

補充報導：艾米爾·皮爾扎達（Aamir Peerzada）、桑傑·甘古利（Sanjay Ganguly）、阿克里蒂·塔帕（Aakriti Thapar）