緬甸國會大選投票開跑 軍政府領袖敏昂萊率先投票

緬甸在歷經5年軍事統治與內戰後舉行首次國會大選，軍政府領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)今天(28日)在投下他的選票時，向國民發表有關公民參與的看法。

法新社報導，這名身形矮小的將軍今天在設於首都奈比多(Naypyidaw)官邸內的澤亞提里投票所(Zeyathiri polling station)投下手中一票。

在金色裝潢的投票大廳內，緬甸將領、軍官與政府官員絡繹不絕前來此投票。多數人身著便服，包括軍階為「資深上將」的敏昂萊，這些官員的妻子則身著正式服裝。

現年69歲的敏昂萊對在現場的記者表示：「人民應該出來投票。」

他說：「如果他們不投票，我只能說他們並沒有完全理解什麼是真正的民主。」

軍政府發言人紹敏通(Zaw Min Tun)今天現身在同一個投票所表示：「這場選舉是為了緬甸人民而舉行。」他說：「這是為了重建緬甸人民所期盼的民主制度。」

緬甸今天開始舉行分階段的大選投票，投票期間為期一個月。這場投票遭民主監督團體廣泛批評，認為只是為軍方的統治進行重新包裝。

分析人士指出，敏昂萊可能在選後轉任總統，或繼續擔任武裝部隊總司令，成為名義上文人政權背後實質掌權者。無論哪一種情況，都等同延長軍事統治。

他今天拒絕就此多談，僅形容自己是「公務人員與軍方領導人」，而非政黨領袖。他說：「我不能就這樣去要求要當總統。」

親軍方的聯邦團結發展黨(Union Solidarity and Development Party, USDP)普遍被預期，將在此次選舉中成為國會中的最大黨團。

遭監禁的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)所屬的全國民主聯盟(National League for Democracy)，在2020年選舉中大勝聯邦團結發展黨，如今該黨已被解散，未參與本次大選。

自由且公平？

敏昂萊於2021年發動政變，終結長達這個東南亞國家10年的民主開放進程，並使該國陷入內戰。

人權監督組織表示，軍方在鎮壓異議、打擊挑戰其統治的反抗勢力過程中，未顧及平民傷亡。

敏昂萊重申政變以來的指控，稱翁山蘇姬上一次勝選是因為大規模選舉舞弊，但相關說法已遭國際監督機構否認。

他並堅稱今天的投票是「自由且公平的」，強調民眾「可以投給任何他們想投的人」。

亞洲自由選舉網絡(Asian Network for Free Elections)指出，在2020年大選中，90%的席次是由未在本次大選選票上出現的政黨候選人贏得。