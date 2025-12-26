緬甸國會大選登場倒數 仰光27日起解除宵禁

緬甸將在12月底至1月初舉行大選，軍政府今天(26日)表示，將解除自2021年政變以來在仰光實施的宵禁措施。

緬甸軍方於2021年發動政變，推翻民選政府，引發全國爆發大規模反軍方統治的民主抗議活動。

在安全部隊鎮壓示威之際，緬甸軍政府對全國最大城、總人口約700萬人的仰光實施自黃昏至清晨的宵禁。宵禁時段後來逐步縮短，軍政府表示，現行凌晨1時至3時的封鎖將自27日起解除。

緬甸軍政府發言人紹敏通(Zaw Min Tun)在聲明中表示：「仰光地區的區域情勢逐漸穩定。」

廣告 廣告

聲明指出，這項決定是「為了改善經濟、社會與宗教事務，便利民眾交通，並促進商業發展」。

儘管軍方成功鎮壓抗議運動，但許多民主運動人士離開大城市，轉進邊陲地區，與勢力強大的民族武裝組織並肩作戰，投入反抗軍方的游擊行動。

聯合國指出，這使得緬甸陷入內戰衝突，導致成千上萬人喪生，超過360萬人流離失所，並使全國約一半人口陷入貧困。

緬甸軍方在發動政變之初指控民選的翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)政府透過大規模選舉舞弊，在2020年國會大選中擊敗親軍方對手。

但緬甸軍政府宣布將舉行新大選，宣稱此舉將恢復民主。緬甸將自28日開始舉行分階段的大選投票，投票期間為期一個月。這場投票遭民主監督團體廣泛批評，認為只是為軍方的統治進行重新包裝。

儘管目前仰光的宵禁時段僅剩2小時，但自COVID-19疫情與政變以來，這座城市的夜生活持續低迷，限制措施仍然嚴格。

在夜間人們難以招到計程車，許多餐廳與酒吧即使在週末也提早打烊。隨著軍政府持續與反對勢力交戰，當局已實施徵兵令，徵召年輕男性入伍，也引發民眾憂慮在夜間外出時，可能遭到以暴力手段強制徵召。