緬甸大動作打詐！ 突襲水溝谷逮346人、夷平KK園區違建

緬甸軍政府近期頻繁打擊詐騙。（資料照，路透社）

緬甸持續掃蕩詐騙園區再有斬獲，軍政府於昨（18日）突襲泰緬邊境一處網路詐騙中心，一舉逮捕近350人。事實上，緬甸過去長期遭批對詐騙亂象視而不見，但在重要支持者中國的遊說下，當局自今年2月起態度轉硬，加強掃蕩力度，試圖整頓邊境猖獗的黑市園區。

綜合緬甸官媒《緬甸環球新光報》、《法新社》報導，緬甸軍政府在昨（18日）上午突襲位於泰緬邊境的賭博與詐騙中心「水溝谷」（Shwe Kokko），共逮捕346名涉嫌非法居留的外籍人士，目前正待確認身分；現場並查獲近萬支用於網路賭博與詐騙的手機。

不僅突襲水溝谷，緬甸軍方打擊範圍也擴大至惡名昭彰的KK園區，當局指出，目前正透過定點爆破等方式，針對該區635棟違建進行強制拆除，截至17日為止，已夷平148棟建築。根據軍政府統計，自2023年10月以來，已累計遣返來自52個國家、超過6萬8,000名非法居留的外籍人士。

軍方選在此刻大動作清剿絕非偶然，就在14日，緬甸才與中國、泰國等六國在昆明舉行聯合會議，宣示將合作打擊跨國犯罪，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）更下令，將剷除詐騙視為「國家責任」，試圖透過與國際社會合作，洗刷詐騙大本營的污名。

儘管官方高調宣示決心，部分觀察人士分析，這連串突襲行動更像是一場精心設計的宣傳戰，旨在緩解來自北京的壓力，同時行事又得小心翼翼，以免斷了結盟民兵靠非法產業牟取的龐大財路。





