緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

緬甸政府所有的媒體「緬甸全球新光」（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸政府宣布已徹底夷平位於泰緬邊境的詐騙園區「KK園區」，635處據點全數被炸毀。緬甸資訊部官網也有刊出這篇報導部分內容。

聯合行動小組執行了徹底調查，系統性破壞用於網路詐騙和博彩活動的被沒收設備，並拆除非法建築。緬甸當局9日拆除妙瓦底–梅道塔萊（Myawady–Maehtawthalay）（KK 園區）二區兩棟僅存的非法建築。這個區域原本有62棟非法建築，僅存的兩棟四層樓建築已在9日被緬甸政府拆除。

緬甸全球新光指出，至此所有位於KK園區用於網路詐騙和博彩活動的建築被全數拆除，包括一區內的148棟建築、二區內的62棟建築，及三區的425棟建築，當局一共拆除了635棟建築。緬甸當局結合爆破及重型機具拆除建築。

此外，緬甸政府為確保使用重型機具拆除的建築物已徹底被拆除，他們自去年12月14日使用燃油桶進一步進行拆除工作。當局9日又在KK園區摧毀五棟兩層樓的非法建築，該區被徹底摧毀的建築物達到121棟。緬甸官員表示，將持續以相同方法摧毀剩餘非法建築。

緬甸政府表示，打擊網路詐騙和博彩活動是國家責任，並重申他們致力於確保這種犯罪無法在緬甸任何地方生根。當局將繼續與國內執法部門及鄰國政府合作，消滅網路詐騙和博彩活動。

