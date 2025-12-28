緬甸大選嚴管投票 國際輿論譴責軍政府打壓民主

記者潘紀加／綜合報導

緬甸28日舉行2021年2月以來首次選舉，進行首階段投票，由於這場大選流程遭到軍政府嚴格控管，因此外界質疑此舉目的恐為正當化其軍事統治，引發國際輿論譴責。

「英國廣播公司」（BBC）報導，這是緬甸軍政府2021年2月發動政變後首場大選，分3階段舉行，首輪28日登場，選區涵蓋仰光（Yangon）、瓦城（Mandalay）與首都奈比多（Naypyidaw）等，而預計於明年1月11日和1月25日進行的第2、3輪選舉，相關時程尚待公布。

報導說，此次大選規則和時程均由軍政府主導，例如部分反抗軍控制地區並未設置投票站，也於選前加強打壓異議人士，目前已有逾200人遭到擾亂或反對選舉指控，恐面臨嚴厲刑責。對此，聯合國、西方政府和人權團體質疑緬甸軍政府意圖藉由選舉鞏固其執政合法性，且該國目前仍飽受內戰和人道危機摧殘，因此外界普遍認為這是一場「騙局」。

緬甸軍政府28日舉行2021年2月以來首場大選，引發關注。（達志影像／歐新社）

由於選舉規則和時程均由軍政府主導，外界質疑其意圖藉此正當化軍事統治。（達志影像／路透社）