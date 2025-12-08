緬甸大選月底登場 泰國盼軍政府和平轉移政權

泰國外交部表示，外交部長希哈薩(Sihasak Phuangketkeow)已呼籲緬甸軍政府在本月選舉後和平移交政權，並重申對選舉公信力的疑慮。

緬甸軍方2021年發動政變奪權，引發內戰。軍政府宣布將在今年12月底舉行全國大選，稱此舉可望為和平與民主鋪路，但不會在軍政府控制之外的廣大地區舉行。人權團體警告，軍政府在選前打壓異議分子，分析人士也普遍認為，此次投票只是延續軍事統治的手段。

在此之前，緬甸軍方推翻2020年大選結果，指控選舉舞弊但未提出證據，並拘禁民主派領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)，解散贏得壓倒性勝選的全國民主聯盟。

希哈薩上月曾表示，緬甸下一次投票不可能「自由或具可信度」，泰國也「不準備承認這場選舉」。

根據兩國政府今天(8日)發布的聲明，希哈薩昨天在奈比多(Naypyidaw)會晤緬甸軍政領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)。泰國外交部表示，希哈薩希望即將舉行的選舉成為「重要的政治過渡，也是更廣泛和平進程的一部分」。

不過，就在兩人會面同日，緬甸國營媒體在頭版刊出敏昂萊談話，強調軍方「將在當前情勢下維持政治領導角色」。他並指出，只有在「民主蓬勃發展且不存在民族武裝團體」時，軍方才能「逐步減少」參與議會。

緬甸自1948年獨立以來，民族武裝團體與軍方多次爆發衝突。即便在翁山蘇姬上台的10年民主化階段，也未能達成全面和平協議。

2021年政變後，緬甸國內爆發示威抗議，許多青年離開城市加入游擊隊，並與經驗豐富的少數民族武裝團體合作，對抗軍方。

內戰並無官方死亡統計，不過根據追蹤衝突數據的非營利組織「武裝衝突地點與事件」(ACLED)，自政變以來，已有超過9萬人喪生。(編輯 : 廖奕婷)