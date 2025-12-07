緬甸大選海外投票起跑 多選民低調不受訪

兩三隻鴿子在路上徘徊，一旁由泰國警方架起，提供緬甸公民海外投票的護欄內，並沒有排隊的人潮。緬甸在2021年2月1日爆發軍事政變後，全國各地掀起反對軍政府的武裝反抗。

將近5年的時間裡，保守估計已經超過4萬人因戰火失去生命。至今還有超過2萬2千人因爲政變，遭到逮捕入獄。

公視國際新聞記者楊智強表示，「記者現在所在的位置，位於泰國曼谷的緬甸大使館外，在6日跟7日兩天，是緬甸軍政府舉辦海外投票的日子，根據聯合國在2025年的統計，總共有超過370萬的緬甸人居住在泰國，但是從6日一個早上的狀況看起來，在泰國居住的緬甸人投票狀況並不踴躍。」

現場駐守的泰國警察私下告訴公視記者，6日一個早上大約只有70位緬甸的民眾前來投票。而且大部分投票的選民都趨於低調，不願受訪。

記者詢問：「您好，我們是台灣來的，請問可以接受台灣新聞台的採訪嗎？」緬甸投票者回應，「不，不。」

泰籍緬甸事務觀察家納緹（Natty）指出，「這個選舉是由軍政府舉辦的，並且是透過散播恐懼跟脅迫的方式在進行，最近我們看到許多人被逮捕、被抓、被審問，都是因為他們批評選舉，或拒絕跟軍政府合作推廣選舉。」

緬甸軍政府在8月宣布即將在12月底舉辦選舉後，除了廣受國際人權團體與西方國家杯葛之外，也有反軍政府的勢力要求各地的緬甸人自發抵制選舉。

納緹續指，「不支持這個選舉的人，其實不應該對想投票的人施加壓力，因為這些去投票的人，他們可能受到到緬甸政府的壓力，或受到人身安全上的威脅，他們只是在掙扎求生而已。」

2021年爆發政變至今已經將近5年，緬甸軍政府強行推動選舉，試圖藉此獲得政權的合法性。緬甸人民是否買單，還有待觀察。



