緬甸大選海外投票開跑 曼谷使館投票人潮冷清

緬甸大選即將在本月28日登場，今天(6日)開放海外公民投票，截至今天上午，只有數十位選民前往緬甸駐曼谷的大使館投下選票。

法新社報導，緬甸軍方在2021年發動政變，推翻文人政府、奪取政權，導致國家陷入內戰。軍政府承諾這場大選將帶領國家邁向民主和平。

選舉原定於12月下旬在緬甸國內特定地區進行，但海外投票已提前在香港、新加坡、清邁和曼谷等地的緬甸大使館展開。

法新社記者觀察到，今天上午開放投票後2小時內，約有25位緬甸公民前往曼谷大使館報到投票，相較於泰國當局統計的數以十萬計緬甸居留人數少了許多。

根據泰國勞工部統計，居住在首都曼谷、留有紀錄的緬甸公民約有50萬人。國際移民組織(IOM)則估計泰國境內約有410萬緬甸公民，其中不少人是逃離戰火的非法移民。

緬甸軍政府在選前制定新法，對抗議或批評選舉人士處以最高10年徒刑。反對勢力和人權觀察組織批評這場選舉只是政府企圖粉飾軍事統治的一場「騙局」。(編輯：鍾錦隆)