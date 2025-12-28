緬甸大選爭議不斷 分析：掌握權力非人民、而是中國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕緬甸全國大選自28日起展開三階段分區投票，但在內亂尚未結束、並非全國都能進行投票的情況下，國際間普遍不認同選舉合法性。英國《衛報》分析，在軍政府強推這場選舉之際，中國政府在區域的「優先事項」發揮決定性的作用，現在北京傾向支持軍政府，但只要北京的利益未被滿足，不排除再度轉向支持反抗軍。

緬甸軍方在2021年發動政變推翻翁山蘇姬領導的民選政府，北京最初對此反應較為低調，但隨後爆發的衝突和經濟混亂令北京日益不滿。新興的民主派團體拿起武器對抗軍政府，有時甚至與長期爭取更大自治權的武裝民族團體合作。

中國與緬甸接壤，擁有2185公里的邊界線，是緬甸的主要投資國，並雄心勃勃地計畫建造一條穿越緬甸、直接連接中國西南地區和印度洋的走廊。然而，政變後的衝突嚴重擾亂中國的基礎建設計畫。

中國不僅對不斷升級的衝突感到不滿，也對組織犯罪的激增感到憤怒。正是對邊境地區詐騙據點氾濫的憤怒，促使中國默許緬甸北方武裝民族團體在2023年底對軍政府發動攻勢。這些武裝團體依賴中國邊境取得武器補給。這些武裝民族團體介入政變後的衝突，令軍方措手不及，大片領土淪陷。

英國智庫「國際戰略研究所」東南亞安全與防務研究員邁克斯(Morgan Michaels)表示，在武裝民族團體日益壯大之際，中國調整策略，透過關閉邊境迫使這些民族團體退縮。他分析：「中國真的打算讓這些團體強大到足以推翻緬甸國家機器嗎？我不這麼認為，因為當這種可能性出現時，中國就立即介入了。」

他直言，中國不贊成軍政府政變，因為它帶來不穩定，但中國也擔心，如果軍政府垮台，可能會引發更大的混亂。

瑞士獨立非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」(GITOC)緬甸問題專家陶爾(Jason Tower)表示：「這一切實際上都是中國在幕後操縱，使局勢向軍政府傾斜」，除了利用關閉邊境向武裝民族團體施壓，迫使其同意停火，甚至將部分領土歸還軍方外，還加強對緬甸軍政府的外交支持力度，包括邀請加入「上海合作組織」峰會，並持續向緬甸軍方提供武器援助。

陶爾補充道：「中國向緬甸軍方提供新型無人機技術，以及對少數武裝民族團體施壓，都減少軍政府在北部地區面臨的抵抗，這些都歸功於中國。」

目前，中國全力支持緬甸軍政府及其選舉規劃，而緬甸軍政府已向中國保證，經濟計畫將繼續推進，並矢言打擊詐騙據點，但能否兌現承諾尚不明朗。陶爾表示，如果中國認為緬甸軍方錯失與對手達成停火協議的機會，或者2年後基礎建設計畫仍未取得任何進展，北京可能會再次疏遠軍方。

緬甸國內反中國情緒高漲，其中一種觀點認為中國正在煽動衝突，以增強自身對緬甸的影響力。不過，華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻不這麼認為，中國不需要戰爭就能對緬甸的任何政治勢力施加影響。我認為中方會說，目前的局勢充滿變數，權力平衡最終會帶來某種程度的穩定說，「雙方都不一定是中國選定的那匹馬」。

